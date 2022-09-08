民眾在小河邊「放生礦泉水」惹議　路人提醒「不要浪費」反被譙

記者魏有德／綜合報導

廣東有民眾在河邊散步時發現，一群人拉來好幾車礦泉水，扭開瓶蓋就往河裡倒，稱其要「放生」礦泉水積德。民眾上前看到這批為數不少的礦泉水生產日期全都是最新的，便提醒這群人不要浪費水資源，不過，這群人毫不領情，反而群起怒罵路人多管閒事，會影響他們的誠意和功德。

▲廣東有民眾在河邊「放生礦泉水」。（圖／翻攝微博，下同）

《紅星新聞》報導，相關視頻（影片）畫面顯示，當時有三五個人參與「放生」，拍攝者稱從早上10點多持續到中午12點。也就是說，這場「放生」活動持續了兩小時，將好幾箱礦泉水全部倒進河裡才停止。

對此，網友紛紛表示，「「礦泉水還用放生嗎？這就是浪費水資源」；「比起放生魚和鳥，還是比較樂意看到他們放生礦泉水」；「放就放吧，不污染環境不破壞生態就行」；「有沒有放生人民幣的？」；「捐出去給需要的人不是更能積德？」

針對「放生礦泉水」的特殊情況，廣東放生協會工作人員陳先生表示，一般而言，放生以水生生物居多，常見的魚類包括鯉魚、草魚、泥鰍等，有時候也放生鴿子、田雞、甲魚（鱉）、兔子等，都是對地生態有益的物種，「礦泉水裡不帶生物，倒礦泉水不屬於放生，也不屬於放生協會研究的範疇。」

深圳一名擁有多年放生經驗的市民張女士（化名）提到，放生礦泉水可能對放生一詞有誤解，我們看見的話會去勸阻，雖然對社會沒什麼危害，但絕對不是主流，「放生培養的是人們對動物的善心，認為其他生命同樣值得尊重，但放生礦泉水是種愚蠢的行為。」

有專家強調，礦泉水倒入河流，等於浪費可飲用的水資源，實為一種無知的浪費行為，也與放生的本意相違背，「不如將這些礦泉水放在愛心救助站等地方，供人拿取飲用，或者捐贈給需要的人群和單位，讓礦泉水物盡其用，比直接倒掉有意義。」