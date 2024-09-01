她曝6年前提「市場改建省11億」　遭柯文哲嗆：指控我們貪污？

▲第一果菜市場改建案被外界認為是柯文哲下一個未爆彈。（圖／CTWANT提供）

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民眾黨主席柯文哲於8月31日晚間因京華城案遭檢方聲請羈押禁見，而曾在柯市府期間，擔任北農總經理的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧也發文表示，自己曾對改建第一果菜市場的計劃提出更省錢的方案，但卻被柯文哲無視，甚至在對方被問及此事時怒嗆「指控我們貪污？」吳音寧形容，「像是被人戳中了什麼心虛的要害」。

吳音寧在今（1日）凌晨於臉書發文，表示自己於2017年6月上任北農總經理後，首要任務便是改建第一果菜市場。該市場自1974年啟用至今已有40多年，是台灣重要的蔬果拍賣市場。她在上任後不久便啟動了改建計劃，並發現北市府當時的規劃不符合實際需求。

吳音寧表示，她擔心花費100億改建的市場如果設計不當，將對北農及全台蔬果產銷造成影響，因此她於2017年9月，首度提出挑高樓層、改善運輸動線、少掉大禮堂等，可以節省11億的新版改建方案。其後更多次去找柯文哲，希望市府可以採納，但是柯文哲一直置之不理。

吳音寧指出，直到2018年8月30日，簡舒培議員質詢時，問了柯文哲一句，「是否知道，有個新版的改建方案，可以節省11億？」當時柯文哲聽聞後立即動怒，「她懂什麼東西？」「是在指控我們貪污是不是？」吳音寧形容，「柯文哲當時氣急敗壞，像是被戳到了心虛的要害」。

吳音寧也提到，「而站在柯文哲身邊，曾說『圖利就抓去槍斃』的彭振聲，以及當時產發局長林崇傑、市場處處長許玄謀等人，在威京集團子公司中華工程承包的市場改建案裡，又扮演著什麼樣的角色？我相信，事情越查越明朗，必將水落石出」。

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