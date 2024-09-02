台大等25校組「AI聯盟」開人工智慧課程　由教育部核發學程證書

▲教育部宣布成立AI聯盟，整合25所大學，提供學生跨校修讀人工智慧課程。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

因應AI人工智慧帶來的變革，教育部今宣布成立「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（Taiwan AI College Alliance, TAICA），整合台大等25所大專校院組成「AI聯盟」，提供學生跨校修讀人工智慧課程，從113學年度第1學期起提供4類AI學分學程，開放聯盟學校大學部和研究所學生跨校修課，完成學程後由教育部頒發學分學程證書。

教育部今舉行記者會宣布成立「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」。部長鄭英耀表示，隨著AI人工智慧發展，也為台灣帶來兩大問題，包括產業界對人才的需求非常急迫，以及高教在培育人才的轉變，如何快速滿足產業與人才培育需求，刻不容緩。透過整合25所學校人工智慧相關教學資源，共同組成了「AI聯盟國家隊」，打破教室實體限制，透過線上學習，讓學生可以跨校、跨領域學習。

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▲教育部次長葉丙成說明AI聯盟課程規劃。（圖／記者楊惠琪攝）

教育部次長葉丙成表示，TAICA整合全國大專校院的人工智慧教育資源，提供學生跨校學習的機會，由人工智慧師資充裕的大學輔佐師資不足的學校，聯盟開設「人工智慧探索應用學分學程」、「人工智慧工業應用學分學程」、「人工智慧自然語言技術學分學程」及「人工智慧視覺技術應用學分學程」等4類學分學程。

葉丙成指出，為確保跨校修課品質，初期每個課程修課上限定為1200人，再逐步擴增修課人數，也會開放讓更多大學加入聯盟，希望在3年後能讓學程修課人數上限達到萬人的規模，修課對象以AI聯盟學校大學部及研究所學生為主，未來也將逐步擴大到高中生自主先修課程，未來亞洲學生如果想學AI，台灣將是亞洲各國當中最好的選擇。

葉丙成說明，TAICA每類學程修習學分數為15學分，將依學生學習進程開設先修課程、核心課程、進階課程及應用課程在內的人工智慧課程，除電機資訊領域學生外， 人文社會科學領域的學生也可跨領域學習；透過線上同步及非同步的課程，參與學生除可依原訂課表修讀原校課程，也可避免因為課程衝堂而無法修讀。完成學程後，學生將獲得教育部頒發的學分學程證書。

與會的台灣IBM諮詢總經理林翰表示，TAICA聯盟整合全國大專校院的人工智慧教育資源，可有效填補業界對AI技能人才的需求。未來如果取得聯盟學分學程證書的同學，就代表了具備AI的專業之能，未來IBM在徵才時將會列入優先考量。

▲未來完成學分學程的學生，將可獲得教育部頒發的學分學程證書。（圖／記者楊惠琪攝）