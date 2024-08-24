桃園市府與公路局徵大客車駕駛員　釋出280職缺...月薪最高8萬

▲桃園市政府交通局、交通部新竹監理所今天舉辦大客車駕駛招募，吸引不少求職者到場。（圖／市府交通局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府交通局與交通部公路局新竹區監理所今（24）日在桃園客運總站舉辦「大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」招募活動，市府交通局長張新福指出，現場提供250個大客車駕駛職缺，另外遊覽車業者也提供30個駕駛員職缺，總計280個職缺，薪資待遇則由4萬5千元至8萬元不等，展現中央及地方強力徵求有志擔任大客車駕駛求才需求，共同紓解駕駛荒。

▲桃園市政府交通局、交通部新竹監理所今天舉辦「大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」招募活動，提供優渥徵才內容。（圖／市府交通局提供）

交通局長張新福表示，感謝交通部公路局推出「年度大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，除補助駕訓費用外，還有生活津貼及續任獎金，最高可領13.9萬元，桃市正推動「受訓即就業」計畫有助攻效果，現行桃園推動計畫主要針對無大客車駕駛執照待業民眾，以突破過去「取得駕照才能應徵」限制及填補受訓期間薪資空窗期，總計攜手桃市7家市區客運業者，包括桃園客運、中壢客運、統聯客運、亞通客運、三重客運、指南客運、金台客運及4家駕訓班（國泰、立青、和昭、萬駿）合作招募待業之民眾。

張新福說，此計畫推行迄今，累積已有92人錄取參訓，累積59人通過第一階段路考，已有21人取得職業大客車駕照進行執業，其餘陸續等候第二階段筆試，透過與新竹區監理所聯合擴大徵才可吸引更多有志者加入大客車駕駛行列，共同合作以穩定大客車駕駛就業市場，為民眾提供穩定、安全及高品質的客運服務。

▲桃園市政府交通局、交通部新竹監理所今天舉辦「大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」招募活動，與會者會後合影。（圖／市府交通局提供）

交通局強調，大客車駕駛「受訓即就業」計畫，主要徵求對象為年齡介於20歲至64歲，凡持有小客車駕照2年以上或大貨車駕照半年以上，經客運業者錄取後報名受訓就能領基本薪資與逐月增加學習津貼，原住民與新住民更是加碼，完訓另有獎金，受訓5個月期間就能領取約20萬（原住民和新住民則為25萬），執業滿3個月更加碼里程碑獎金9350元、滿1年獎金2萬、滿3年再6萬，藉以鼓勵駕駛員取得駕照後可持續留任服務，詳情可洽詢交通局報名專線：0800-292088。