賭柯文哲沒被羈押要高空彈跳！　王世堅喊「稍安勿躁」

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城等弊案遭檢調偵辦，民進黨立委王世堅曾說若柯文哲沒被羈押他就要去高空彈跳，而北院2日凌晨諭知柯文哲無保飭回，當庭釋放，也讓外界關注王世堅是否要兌現諾言。王世堅今於立法院新會期報到時說，他的信用良好，檢方有提出抗告，希望大家再等個幾天，「稍安勿躁」。

▲王世堅 。（圖／記者屠惠剛攝）

針對柯文哲京華城的案子，北檢在偵訊柯文哲以及時任北市府副市長的彭振聲後，北院2日凌晨諭知柯文哲無保飭回，當庭釋放。北院說明，柯文哲非都委會與會人員，也無相關專業，加上檢察官所提出事證，尚存有其他合理解釋空間，也尚未達到「有犯罪高度可能性」程度，因此諭知請回。對此，北檢將提出抗告。

王世堅受訪時說，對於柯文哲無保請回，只要是法院判定的，相信絕大多數的國民都能夠接受，但是這個案子這幾天，檢方就要提出抗告，而且這一次法院裁定的理由，有許多是社會各界和檢方都認為很容易來補足說明跟證據，因為檢方這幾天就會提出抗告，後續也會有結果，希望大家稍安勿躁。

王世堅表示，以前桃園市長鄭文燦的案子做例子，鄭文燦也是三進三出，那至於他跟柯文哲所賭的高空彈跳，這非常容易、很簡單，加上他過去信用良好，相信大家對他去高空彈跳是很有信心的，只是說現在會期剛開始，而且檢方要提出抗告，如果這一次抗告那麼有結論，那他再來做該有的行動，「再等個幾天，我想大家可以接受」。