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日遊客逛木柵動物園「感覺不用來」　網友反曝與日本動物園差別

▲台北市木柵動物園一名男員工在園區內遭龜殼花咬傷。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市木柵動物園被外國遊客認為設施陳舊。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張靖榕／綜合報導

知名插畫家「消極男子」在社群網站上表示，在台北市立木柵動物園聽到日本遊客聊天內容，大意是說園內設施陳舊，「感覺可以不用來」。貼文引起網友熱議，不少網友都認為，就算舊一點也沒關係，動物養好才是重點，而且入園費很低廉親民。

「消極男子」在Threads上發文，在台北市立動物園無意間聽到一旁日本遊客聊天內容，大概在說動物園很舊，感覺可以不用來，尤其是企鵝館，水氣佈滿玻璃讓人看企鵝看得很模糊，「覺得很遺憾」。

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「消極男子」附上當天拍下的隔著玻璃看企鵝的畫面，確實非常模糊，在水霧的阻隔下，企鵝都看不清楚。

網友紛紛熱議，「舊沒關係，動物養得好才是重點  」、「去過京都跟札幌的動物園，認為壽山跟木柵真的沒有輸耶，壽山的新動線很棒，木柵的動物使用空間寬廣」、「設施更新跟維護真的很花錢」、「就收那個入場費，覺得很值得了。我有看那個大象導賞解說，很用心」、「木柵動物園是亞洲最大的動物園耶，而且我很樂見現在的木柵動物園慢慢轉型以教育、動物福祉為出發點的動物園！生命是很嚴肅的存在，他們的存在不是為了娛樂另一個物種！」

還有網友介紹台北市立動物園的歷史，「如果他們知道這是亞洲最大動物園一定嚇一跳，台北市立動物園成立於1914年，搬家過一次，他主要是生態教育與野生動物保育，跟其他帶有商業性的動物園宗旨不一樣，這點從面積很大卻沒幾隻動物跟票價低廉可以看出來。」

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