三蘆「恐怖阿婆」騙孩子買臭酸紅豆餅　新北衛生局要查了

▲三蘆「恐怖阿婆」賣臭酸紅豆餅1個100，新北衛生局要查了。（圖／翻攝自臉書／我是蘆洲人 LoveLuzhou）

記者趙蔡州／綜合報導

有女網友近日在地方臉書社團投訴，她的孩子在三重、蘆洲地區遇上阿婆搭訕，對方裝可憐騙孩子買下一顆100元臭酸紅豆餅，孩子事後得知被人欺騙、愛心被利用後心情低落。對此，新北市衛生局表示，將派人循線稽查，一旦確定阿婆有賣變質食物，將裁處6萬以上、2億元以下罰鍰。

臉書粉絲團「我是蘆洲人LoveLuzhou」轉貼一位女網友的對話截圖，這位女網友表示，她的兒子今年剛升上國一，近日放學後在學校附近遇到一名阿婆搭訕，對方利用孩子涉世未深與同情心，裝可憐說「幫阿婆一下好嗎」，成功騙她兒子買下一顆100元的臭酸紅豆餅。

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這位女網友感嘆，「我一聽就知道是哪個阿婆，慶幸的是孩子沒有吃，只是明天開學整個書包超級臭，正在洗」、「我一直都知道蘆洲有這號人物，但沒想到她會找學生下手，所以沒跟孩子分享過這個人，是我的錯，孩子第一次被騙心情非常低落，當社會教育吧」，最後也貼出阿婆的照片，提醒其他網友別再上當。

許多人看了照片後，瞬間認出對方就是蘆洲有名的恐怖阿婆，「在三蘆住過幾年的應該都知道這號人物」、「之前遇過，重點臭到讓人無法接受，不買還會生氣」、「三重蘆洲傳奇人物」、「上次有遇到她，直接跟我女兒機會教育了一番，看到她應該會走遠點吧」、「她騙小孩很久了，應該是知道騙不到大人，改騙小孩，非常可惡」。

對此，新北市衛生局表示，根據《食品安全衛生管理法》第15條規定，業者不得販售變質或腐敗的食品或食品添加物，因此將派人前往調查，一旦確定阿婆有賣變質食物，將依《食品安全衛生管理法》第44條規定，開罰6萬元以上至2億元以下罰鍰。