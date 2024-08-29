新北忠孝橋修復中「2大車硬闖」　警嚴格取締最高可罰1800

▲▼ 忠孝橋修復中，所有20噸以上大車禁止通行，卻仍有2大車硬闖，警方將嚴格取締 。（圖／記者戴上容翻攝）



記者戴上容／新北報導



新北市三重區忠孝橋（往台北方向）日前發生重大事故，一輛聯結車運送36噸鋼梁前往工地時，後車斗鋼樑掉落，砸毀橋上護欄並波及橋下兩輛汽車，忠孝橋受損嚴重，需時兩個月才能修復。而新北市政府交通局發布公告，台1線高架橋往台北市方向施工期間禁止砂石車、貨櫃車及拖板車等20噸以上大型車輛通行。但仍有部分大型車輛違規行駛，三重警方今29日表示將嚴格取締。

34歲洪姓聯結車司機，8月20日清晨駕駛聯結車準備將鋼柱運送至北市某大樓建地時，鋼柱未固定穩妥，導致其傾斜翻覆，並撞毀橋上的隔音防護牆，水泥石塊掉落橋下砸毀兩車。事故發生後，台1線橋梁施工期間全面禁止20噸以上大型車輛通行。然而，8月27日仍有2輛大型車輛貪圖一時之便，違規駛入管制路段。

三重警分局指出，轄區內的多條主要道路及8座聯外橋梁，連接台北市、板橋、新莊、蘆洲、五股等區，經常有大貨車、砂石車及聯結車等大型車輛通行。但部分大型車輛常有「不依規定行駛」、「超載」、「滲漏」及「行駛於管制區域」等交通違規行為，不僅對道路及橋梁造成損害，也因超重或滲漏汙染路面，嚴重影響行車安全。







三重警分局長黃國政表示，為因應台1線橋樑施工期間用路人行車安全及減少大型車肇事案件發生，警方將嚴加取締違規駛入管制區之大型車輛，同時呼籲運輸業者及大型車輛駕駛，應確實遵守管制規定，如有違規駛入管制路段將依據道路交通管理處罰條例第六十條第二項第二款、三款製單舉發，處以新台幣九百元以上一千八百元以下罰鍰。