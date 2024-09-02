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大陸 大陸焦點 特派現場

「室友吃芒果」弄到他進醫院　1關鍵讓全場勸：自己搬走吧

過敏者因室友吃芒果進醫院　網見1關鍵勸：你自己搬出去

▲香甜可口的芒果，吃多容易引起過敏反應，要小心食用。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

每到夏季許多人愛吃芒果，但芒果卻是過敏水果排行榜第1名！最近有一名對芒果嚴重過敏的網友，訴苦因為室友們吃芒果，從先吃藥緩解到最後連夜進醫院，求助該如何解決；不少網友很驚訝原來聞到氣味也會過敏，因此建議他自己搬出去換宿舍比較快，畢竟他沒有權力阻止別人吃想吃的東西。

近日有微博網友轉發一名大陸學生小黃（化名）和室友們，因為芒果鬧得不愉快，小黃從小對芒果嚴重過敏，程度是連聞到味道都會呼吸不上來那種，所以開學入住宿舍就和室友們說過；怎料，小黃和室友們處不好後，室友不時會疑似故意在房間吃芒果，讓房裡充滿芒果的味道。

小黃表示，一開始他小過敏幾次，吃藥之後就能緩解，直到最近一次室友買了一大袋芒果，還在他的面前吃，導致他當晚連夜進醫院。但小黃聯繫宿舍管理員，對方不想捲進他們之間的恩怨，不打算處理，讓他無奈問，「這種情況該怎麼辦？可以算故意傷害罪嗎？」

小黃對芒果過敏的程度讓許多網友訝異，沒想到連氣味都會害他嚴重到送醫，但也因為這個原因，紛紛留言勸他，「氣味這種，我建議你直接搬宿舍，不管他們是否故意針對你，你都不能剝奪他人在宿舍正常吃芒果的權利」、「你過敏這麼嚴重不適合住宿舍吧，氣味這種很難避免」。

芒果屬於溼熱性質，它含有一種化學成分漆酚（或漆兒茶酚，Urushiol），容易對皮膚或鼻子造成刺激，進而出現過敏症狀，像是過敏性鼻炎、皮膚紅疹、嘴巴紅腫或引發氣喘、呼吸困難。除此之外，芒果果皮中的間苯二酚也是造成過敏的主因之一，因此處理芒果時戴上PVC或拋棄式丁腈手套，避免直接碰觸為佳。

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