機車三貼「2男中間夾鱷魚」！　印度超狂救援片瘋傳

▲印度動物救援人員，載著鱷魚騎機車「三貼」。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印度瓦多達拉（Vadodara）街頭出現驚人畫面，一台機車「三貼」超載，更引人注目的是，騎士與乘客之間夾著的，竟是一頭活生生的鱷魚。原來，他們是救援人員，正把剛剛尋獲的鱷魚，送往地方政府林業辦公室。

畫面中，鱷魚的嘴巴已經被捆起來、一動也不動。而機車騎士騎得非常穩，乘客也淡定捧著鱷魚，也不忘隨時左右張望，觀察動物是否有什麼動靜。

瓦多達拉位於維什瓦米特里河（Vishwamitri River）河岸，那裡棲息大量鱷魚，卻因為近期洪災，被沖到人類居住的地方。隨著大水退去，地方政府與民間組織合作，迄今已從住宅區救出將近40隻鱷魚。

Two youths took a crocodile caught from Vishwamitra river in Vadodara to the forest department office on a bike. Watch!#Crocodile #Vadodara #VishwamitraRiver #Video pic.twitter.com/pYk2S2UXbB — IndiaToday (@IndiaToday) September 1, 2024

《新德里電視台》報導，2名救援人員被證實是塔科爾（Sandeep Thakor）和巴夫薩（Raj Bhavsar），2人參與動物救援活動，正要騎車前往地方政府的林業辦公室，移交這隻鱷魚。

負責監督救援行動的官員維亞斯（Agneeshwar Vyas）表示，「我們已經把33條鱷魚放回牠們自然棲息的河中，5條還在救援中心，2條意外死亡。」他坦言這是一項極具挑戰性的工作，因為「鱷魚是食肉且強壯的動物。制伏牠們的選項很有限。牠們不能被麻醉，所以他們只好在身體上限制牠。」

目前，地方當局已經著手打掃環境、修復道路，並且採取措施，避免疾病傳播。