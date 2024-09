機車三貼「2男中間夾鱷魚」！　印度超狂救援片瘋傳

▲印度動物救援人員,載著鱷魚騎機車「三貼」。(圖/翻攝X)

記者吳美依/綜合報導

印度瓦多達拉(Vadodara)街頭出現驚人畫面,一台機車「三貼」超載,更引人注目的是,騎士與乘客之間夾著的,竟是一頭活生生的鱷魚。原來,他們是救援人員,正把剛剛尋獲的鱷魚,送往地方政府林業辦公室。

畫面中,鱷魚的嘴巴已經被捆起來、一動也不動。而機車騎士騎得非常穩,乘客也淡定捧著鱷魚,也不忘隨時左右張望,觀察動物是否有什麼動靜。

瓦多達拉位於維什瓦米特里河(Vishwamitri River)河岸,那裡棲息大量鱷魚,卻因為近期洪災,被沖到人類居住的地方。隨著大水退去,地方政府與民間組織合作,迄今已從住宅區救出將近40隻鱷魚。

Two youths took a crocodile caught from Vishwamitra river in Vadodara to the forest department office on a bike. Watch!#Crocodile #Vadodara #VishwamitraRiver #Video pic.twitter.com/pYk2S2UXbB