台大首推「寒暑假海外見習」　每年2千萬資助400名學生出國

▲台大校長陳文章說明寒暑假海外見習計畫。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台大今舉行開學典禮，台大校長陳文章宣布新學期將推動「NTU beyond borders」新計畫，預計每年至少投入2千萬經費、補助400名大學生，利用寒暑假時間到國外頂尖大學、企業及NGO見習、實習或創業，首批學生預計在明年寒假出發。

陳文章表示，台大已實施每學期16周新制，寒暑假時間變長了，為鼓勵學生善用寒暑假時間展開國際交流、見習或實習等活動，教務處、學務處與國際處已規劃「NTU beyond borders」計畫，與多所海外頂尖大學、企業和NGO團體簽約，補助大學部學生利用寒暑假出國見習。

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陳文章說，以前自己念台大時，學生出國風氣盛行，每年約有八成台大畢業生都會出國唸書，現在則剩下二成左右，主因是台灣整體學術、企業水準提升，加上網路發達等因素，影響學生出國意願，但他認為國際觀非常重要，尤其在異地藉由不同的文化交流與刺激，對個人的國際觀和台灣發展極為重要。

陳文章說明，「NTU beyond borders」新學期就會開始推動，預計最快10月舉辦校內說明會並公布已經簽約的大學、企業和團體，申請對象以大學部學生為主，不限年級，由學生以個人或團體方式提計畫申請，強調學業成績不是唯一評斷標準，重點是學生提案交流與見習內容，至於海外見習時間以4到8周為主。

陳文章指出，學校已經備妥經費，預計每年至少投入2千萬元經費、補助400名學生，主要補助交通、保險等費用，若未來經費許可，也會補助學生海外的生活費用，對弱勢學生另會提供加碼補助。