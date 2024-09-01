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社會 社會焦點 保障人權

新北女高中生開學遭尾隨偷拍　正義情侶喝斥嚇跑癡漢

▲▼女高中生返家途中遭跟蹤偷拍，所幸被路人發現並喝退偷拍男子。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲女高中生返家途中遭跟蹤偷拍，所幸被路人發現並喝退偷拍男子。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

暑假才剛結束，學童們返回校園就學，新北市土城區驚傳一名女學生，到校註冊完返家途中，卻遭到不明男子尾隨、偷拍。女學生下課返家時，疑似被跟蹤、偷拍行為，所幸路人發現，喝斥該名男子，女學生才得以脫身。女學生家長得知，將過程貼上網路，提醒民眾多加注意；警方則表示將加強巡邏。

據了解，就讀新北市某高職的女高中生，前天（30日）開學返校註冊領書本，下午5時許下課返家，行經土城日月光廣場，前往中央路麥當勞途中，突然遭一名年約20多歲男子跟蹤；女學生發現回頭查看，發現該名男子神色慌張、眼神閃爍，女學生原本不以為意，但經一對路過的情侶提醒，才驚覺疑似遭到偷拍。

女學生當下不知所措，該對情侶則立即痛罵該名男子，男子見形跡敗露，才急忙離開放棄繼續尾隨。女學生返家後，向家人哭訴遭人跟蹤、偷拍，並描述該名噁男年約20至30歲，身高約168公分咖啡色頭髮，著黑色短袖上衣、牛仔長褲、背大背包；家人將過程及特徵貼上臉書社團，提醒民眾多加注意。

土城分局呼籲，民眾若遇到陌生人跟騷，當下除立刻報警外，也能前往向一旁店家求助，更可隨身自備防狼辣椒水等防身小道具，都可作為自保工具。

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