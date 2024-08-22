鋼琴家墜樓亡！生前「最後直播」遭嘲諷霸凌　警：全截圖存證了

▲楊男在直播彈完鋼琴後不久，即傳出墜樓身亡消息。（圖／左翻攝自臉書、右記者陳以昇攝）

記者陸運陞、陳以昇、莊智勝／新北報導

2023年才在國際鋼琴大賽奪下銀賞的台灣新生代鋼琴家楊姓男子(29歲)，昨(21日)在臉書社團開直播，並以「最後一次直播」為提演奏鋼琴，結束後立即傳出於土城住家墜樓身亡消息，引發網友哀悼不捨；但在楊男直播時，曾有部分網友言語霸凌，嘲諷楊男「笑你不敢」等語，對此警方也證實，目前已經將直播中相關言論截圖存證，若家屬有意提告，將會受理偵辦。

據悉，楊姓死者是台灣新秀鋼琴家，畢業於國立台灣藝術大學音樂系、台南藝術大學碩士班，2023年國際鋼琴大賽中，楊從眾多國際好手中脫穎而出，獲得大賽銀賞，為台爭光，但昨楊男突在臉書社團開直播，並以「最後一次直播」為提演奏鋼琴，過程中與網友互動情況可以明顯看出楊男情緒似乎不太穩定，在直播結束後不久，隨即傳出於土城墜樓身亡消息。

而在楊男直播過程中，有部分網友還故意出言霸凌、嘲諷，「要X了沒」、「笑你不敢」等語，火上澆油言論令不少人氣炸。對此，警方今也回應，目前已經先將直播中不當言論先行截圖存證，若家屬有意提告，將依規定受理偵辦。

據了解，在楊男身故後，警方已通知其胞姊、母親到場，目前家屬正在處理後事，態度較為低調。目前詳細案情細節、動機，警方正進一步釐清中。

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▼楊男胞姊接獲噩耗後趕赴醫院。（圖／記者陳以昇攝）