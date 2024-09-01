飼料沒降！蛋農大罵「被騙了」　養雞協會：不排除重上街頭

▲飼料未如預期降價，養雞協會不排除再集結抗議。（圖／業者提供）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價之前因連續調降，一度跌破蛋農飼養的成本價，中華民國養雞協會不滿飼料價格居高不下，原號召全台雞農到飼料大廠抗議，後來因有飼料廠願降價，臨時取消抗議。但飼料公會開會後卻決定不降價，讓雞農氣得大罵：「被騙了」。養雞協會理事長邱時恩說，將與民代陳情，不排除重上街頭。

不滿飼料價格居高不下，養雞協會號召全台數百名雞農，原訂8月1日到台南大成長城企業公司抗議，後來凱米颱風襲台，農業部為避免雞農走上街頭，擔心陳抗活動影響颱風救災，緊急居中協調，抗議前夕傳出有飼料公司每公斤調降0.5元，預期其他大廠也會跟進，因而取消陳抗。

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中華民國養雞協會理事長邱時恩表示，之前說好要降價的飼料業者，後來也沒有正式公告，「雞農被騙了，農業部也被擺了一道」，飼料業者態度強硬，完全不甩雞農飼養成本與壓力，會持續跟民代陳情，不排除重上街頭捍衛權益。

養雞協會近日也發出公告，指國際飼料大宗原料玉米及黃豆價格均大幅下跌，但國內飼料價格卻跌幅緩慢，明顯不符公正公平原則，期間與飼料大廠多次反映、爭取，仍未獲回應，呼籲全台雞農自救，從今年7月起飼料價格款每公斤退碼0.5元結價，以維護自身權益。

邱時恩說，雞農是飼料廠最大客戶，既然業者不甩，只好發文自救，已有部分業者願意私下讓利提供折扣，但每公斤普遍只降價0.2元，雖然與預期的每公斤降0.5至0.7有落差，至少有爭取就有機會，能夠爭取的都會去做。

台灣飼料同業公會總幹事鄒信南表示，飼料價格近3年來已多次調降，每公斤累積降價近3元，況且3年前也配合政府「緩漲」，並未因國際局勢變化漲足，而飼料業者相關運費、人事、水電等生產成本也增加，已經沒有降價空間，經開會後決定不公告降價，若業者私下跟雞農協商議價，則予以尊重。

農業部畜牧司長李宜謙表示，飼料價格是供需雙方合意的契約關係所決定，農業部沒有立場要求價格的漲跌，但站在主管機關的立場，仍希望飼料廠及養雞業者雙方能和平理性溝通。