　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

飼料沒降！蛋農大罵「被騙了」　養雞協會：不排除重上街頭

▲蛋雞場,蛋農,蛋價,禽場。（圖／業者提供）

▲飼料未如預期降價，養雞協會不排除再集結抗議。（圖／業者提供）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價之前因連續調降，一度跌破蛋農飼養的成本價，中華民國養雞協會不滿飼料價格居高不下，原號召全台雞農到飼料大廠抗議，後來因有飼料廠願降價，臨時取消抗議。但飼料公會開會後卻決定不降價，讓雞農氣得大罵：「被騙了」。養雞協會理事長邱時恩說，將與民代陳情，不排除重上街頭。

不滿飼料價格居高不下，養雞協會號召全台數百名雞農，原訂8月1日到台南大成長城企業公司抗議，後來凱米颱風襲台，農業部為避免雞農走上街頭，擔心陳抗活動影響颱風救災，緊急居中協調，抗議前夕傳出有飼料公司每公斤調降0.5元，預期其他大廠也會跟進，因而取消陳抗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華民國養雞協會理事長邱時恩表示，之前說好要降價的飼料業者，後來也沒有正式公告，「雞農被騙了，農業部也被擺了一道」，飼料業者態度強硬，完全不甩雞農飼養成本與壓力，會持續跟民代陳情，不排除重上街頭捍衛權益。

養雞協會近日也發出公告，指國際飼料大宗原料玉米及黃豆價格均大幅下跌，但國內飼料價格卻跌幅緩慢，明顯不符公正公平原則，期間與飼料大廠多次反映、爭取，仍未獲回應，呼籲全台雞農自救，從今年7月起飼料價格款每公斤退碼0.5元結價，以維護自身權益。

邱時恩說，雞農是飼料廠最大客戶，既然業者不甩，只好發文自救，已有部分業者願意私下讓利提供折扣，但每公斤普遍只降價0.2元，雖然與預期的每公斤降0.5至0.7有落差，至少有爭取就有機會，能夠爭取的都會去做。

台灣飼料同業公會總幹事鄒信南表示，飼料價格近3年來已多次調降，每公斤累積降價近3元，況且3年前也配合政府「緩漲」，並未因國際局勢變化漲足，而飼料業者相關運費、人事、水電等生產成本也增加，已經沒有降價空間，經開會後決定不公告降價，若業者私下跟雞農協商議價，則予以尊重。

農業部畜牧司長李宜謙表示，飼料價格是供需雙方合意的契約關係所決定，農業部沒有立場要求價格的漲跌，但站在主管機關的立場，仍希望飼料廠及養雞業者雙方能和平理性溝通。

ET快訊
快訊／小草疑熱暈！　北檢外倒地抽搐
搭星宇K董親駕飛機！他批「降落技術不行」　釣出張國煒回應
快訊／鳳山三井工地1死1傷　遭勒令停工
快訊／夏克立「無法探視家人」突遺憾發聲！
快訊／彭振聲緊急送醫
吳念庭臉部被球砸！　鼻骨、下眼眶骨裂
柯文哲昔罵「垃圾不分藍綠」　王鴻薇：5大弊案都沒他自己的扯
小玉被判關5年「她求償100萬」公開實拿金額！　艾瑞絲：傷害
柯文哲到案第3天！今上午與律師閱卷做筆記　晚間迎戰羈押庭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北檢人太少？網瘋傳小草喊「蕁麻疹、扭到腳」：在家伺機而動

飼料沒降！蛋農大罵「被騙了」　養雞協會：不排除重上街頭

搭星宇K董親駕飛機！他批「降落技術不行」　釣出張國煒21字回應

16年前爆紅！「表特板女神」36歲狀態超好　網讚爆：現在更漂亮

婆婆愛酸「上輩子燒好香才嫁好老公」　她忍5年一句話拖小姑下水

女學生控「遭噴白色液體」學校逼刪文　校方：只是說明調查進度

自嘲乞丐！Threads上貼「繳費單條碼」一票跟風　網愣：真的有人繳

北市準公托「調漲1000元」！9月起上路　收費新制一圖看懂

苗博雅3年前嘗試救柯P「質詢片段曝」！網嘆：先知總是孤獨

摩羯颱風即將形成「路徑誤差圈超大」　賈新興揭2大觀察重點

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

四叉貓赴北檢聲援柯文哲現場　控直播器材被搶

柯文哲拒休息想逕自離開 北檢認串證之虞當庭逮捕

快訊／柯文哲遭「當庭逮捕」　拒絕夜間偵訊聲請法院提審

館長澄清「包圍地檢署」難信柯文哲貪：低情商的笨蛋

北檢人太少？網瘋傳小草喊「蕁麻疹、扭到腳」：在家伺機而動

飼料沒降！蛋農大罵「被騙了」　養雞協會：不排除重上街頭

搭星宇K董親駕飛機！他批「降落技術不行」　釣出張國煒21字回應

16年前爆紅！「表特板女神」36歲狀態超好　網讚爆：現在更漂亮

婆婆愛酸「上輩子燒好香才嫁好老公」　她忍5年一句話拖小姑下水

女學生控「遭噴白色液體」學校逼刪文　校方：只是說明調查進度

自嘲乞丐！Threads上貼「繳費單條碼」一票跟風　網愣：真的有人繳

北市準公托「調漲1000元」！9月起上路　收費新制一圖看懂

苗博雅3年前嘗試救柯P「質詢片段曝」！網嘆：先知總是孤獨

摩羯颱風即將形成「路徑誤差圈超大」　賈新興揭2大觀察重點

基隆9月健康動起來　「國民體育日園遊會」熱鬧展開

冷鋒狂襲澳洲！塔斯馬尼亞現破壞性強風暴雨　數萬民眾無電可用

李銘順、李銘忠兄弟帥氣合體！　「長江後浪推前浪」親揭同門後輩

小草北檢外聲援柯文哲！疑熱暈倒地抽搐　旁人關心幫搧風降溫

羅東休旅車左轉撞倒斑馬線上婦人　友人驚險跳開！被酸又是A柱

酸柯文哲查「5大弊案」如迴力鏢　郝龍斌：換8席白委撐起民眾黨

野生謝盈萱「蘭嶼打工換宿」　站廚房學習：回大學打工的錯覺！

快訊／高雄鳳山三井工地吊塔倒塌1死1傷　勞工局勒令停工

北檢人太少？網瘋傳小草喊「蕁麻疹、扭到腳」：在家伺機而動

印尼蘇卡諾哈達國際機場第3航廈火災　濃煙密布

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

生活熱門新聞

阿婆賣臭紅豆餅　網：住三蘆都知道她

摩羯颱風最快明生成　預估路徑「包括登陸台灣」

快訊／02:21台灣東部海域規模5「極淺層地震」　最大震度3級

「颱風恐一個接一個」　最新預測曝

摩羯最快明生成　若走「這條路徑」全台風雨加大

熱帶低壓生成了「挑戰下周一、二成颱」　最新修正路徑出爐

桃園街景照震撼！　人行道規劃被讚爆：以為是日本

鬼門要關了！說2字恐引好兄弟再報到

準「摩羯」颱風路徑曝　粉專：周五上午抵台灣東南部外海

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

5生肖「9月財運」出爐！屬牛偏財運旺　鼠、兔小心財務危機

他把酒錢、檳榔錢全塞油桶　開箱驚呆1.3萬人

3年前嘗試救阿北！苗博雅點出黃國昌策略問題

台南「超長蜈蚣人潮」曝光！全場崩潰：明天更恐怖

更多熱門

相關新聞

北檢前「小草」聚集喊口號　警籲和平理性

北檢前「小草」聚集喊口號　警籲和平理性

民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉京華城容積率放寬、涉嫌違背職務圖利罪嫌，昨天晚間遭台北地檢署檢察官提出聲押，引發民眾黨支持者不滿，台北地檢署外、柯文哲及民眾黨支持者開始聚集抗議；對此，北市警方指出，台北地檢署周遭屬於集會遊行法第6條規範「禁止集會遊行的限制區範圍」，除經禁制區主管機關核准外，無法依規定申請集會。

黃國昌現身北檢　批檢調：司法要讓人民可信任

黃國昌現身北檢　批檢調：司法要讓人民可信任

「4個便當270元」驚呆她！老闆主動道歉：菜太貴

「4個便當270元」驚呆她！老闆主動道歉：菜太貴

不爽自小客違停　男趴引擎蓋被載走　

不爽自小客違停　男趴引擎蓋被載走　

喝下運將給的水　女學生遭性侵丟包

喝下運將給的水　女學生遭性侵丟包

關鍵字：

養雞抗議飼料價格權益

讀者迴響

熱門新聞

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

陳佩琪帳戶百萬來源曝光！

ATM存170萬　她轟陳佩琪：如詐騙車手

阿婆賣臭紅豆餅　網：住三蘆都知道她

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」

摩羯颱風最快明生成　預估路徑「包括登陸台灣」

柯文哲遭聲押　律師：阿北有幾個選擇，但選最不好的一個

陳智菡：柯文哲家連用ATM都有罪

傳陳佩琪金流是亡母手尾錢　民眾黨：是父往生

柯夫妻帳戶資金不明　分批存ATM交代不清

即／柯文哲收不收押　法院1日繼續審

看民眾黨聲明超驚訝　矢板明夫：如此雙標政黨世界罕見

快訊／02:21台灣東部海域規模5「極淺層地震」　最大震度3級

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

柯文哲不明金流到底多少錢？挺柯網紅吐心聲

更多

最夯影音

更多

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面