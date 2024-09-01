快訊／高雄鳳山三井工地吊塔倒塌1死1傷　勞工局勒令停工

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區三井購物中心的工地，今（1）日上午9時許驚傳重大工安意外，造成1死1重傷，初步了解疑似是吊塔倒塌壓到現場工人，重傷的工人被拉出後，失去呼吸心跳，目前正送醫搶救中。對此高雄市勞工局表示「勞檢處已勒令現場停工，後續將調查釐清確實肇災原因」。

▲高雄三井購物廣場的工地發生意外，造成工人1死1傷 。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市勞工局針對這起工安意外，發出聲明強調：「1鳳山區新建工地進行吊掛作業，塔吊未有吊掛物欲迴轉時，塔吊基座突然斷裂，壓到了1名越南籍移工罹災不幸往生，另1名吳姓塔吊操作人員墜落至地面受傷己送醫治療中。勞檢處已勒令現場停工，後續將調查釐清確實肇災原因。勞工局並已指派專人協助受傷勞工相關醫療及補償事宜，另配合越南駐台單位協助罹災移工家屬來台處理後事及確保其職災補償權益」。

▲高雄三井購物廣場的工地發生起重架倒塌意外 。（圖／記者吳世龍攝）

根據曝光的現場畫面，2名工人在執行建材吊掛作業時，起重機突然因不明原因倒塌，巨大聲響嚇壞現場作業人員，紛紛上前查看，隨後發現一名工人倒臥在工地，立即通報119處理。初步了解，事故造成55歲男子頭部、手腳骨折、意識不清，由救護車送醫搶救中，另一名越南籍移工當場死亡，未送醫，詳細事故原因仍待警方調查釐清。