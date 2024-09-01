　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄鳳山三井工地吊塔倒塌1死1傷　勞工局勒令停工

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區三井購物中心的工地，今（1）日上午9時許驚傳重大工安意外，造成1死1重傷，初步了解疑似是吊塔倒塌壓到現場工人，重傷的工人被拉出後，失去呼吸心跳，目前正送醫搶救中。對此高雄市勞工局表示「勞檢處已勒令現場停工，後續將調查釐清確實肇災原因」。

▲高雄三井購物廣場的工地發生意外，造成工人1死1傷 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄三井購物廣場的工地發生意外，造成工人1死1傷 。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市勞工局針對這起工安意外，發出聲明強調：「1鳳山區新建工地進行吊掛作業，塔吊未有吊掛物欲迴轉時，塔吊基座突然斷裂，壓到了1名越南籍移工罹災不幸往生，另1名吳姓塔吊操作人員墜落至地面受傷己送醫治療中。勞檢處已勒令現場停工，後續將調查釐清確實肇災原因。勞工局並已指派專人協助受傷勞工相關醫療及補償事宜，另配合越南駐台單位協助罹災移工家屬來台處理後事及確保其職災補償權益」。

▲高雄三井購物廣場的工地發生意外，造成工人1死1傷 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄三井購物廣場的工地發生起重架倒塌意外 。（圖／記者吳世龍攝）

根據曝光的現場畫面，2名工人在執行建材吊掛作業時，起重機突然因不明原因倒塌，巨大聲響嚇壞現場作業人員，紛紛上前查看，隨後發現一名工人倒臥在工地，立即通報119處理。初步了解，事故造成55歲男子頭部、手腳骨折、意識不清，由救護車送醫搶救中，另一名越南籍移工當場死亡，未送醫，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

ET快訊
快訊／小草疑熱暈！　北檢外倒地抽搐
搭星宇K董親駕飛機！他批「降落技術不行」　釣出張國煒回應
快訊／鳳山三井工地1死1傷　遭勒令停工
快訊／夏克立「無法探視家人」突遺憾發聲！
快訊／彭振聲緊急送醫
吳念庭臉部被球砸！　鼻骨、下眼眶骨裂
柯文哲昔罵「垃圾不分藍綠」　王鴻薇：5大弊案都沒他自己的扯
小玉被判關5年「她求償100萬」公開實拿金額！　艾瑞絲：傷害
柯文哲到案第3天！今上午與律師閱卷做筆記　晚間迎戰羈押庭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小草北檢外聲援柯文哲！疑熱暈倒地抽搐　旁人關心幫搧風降溫

羅東休旅車左轉撞倒斑馬線上婦人　友人驚險跳開！被酸又是A柱

快訊／高雄鳳山三井工地吊塔倒塌1死1傷　勞工局勒令停工

快訊／彭振聲身體不適！「數度嘔吐」緊急送醫

柯文哲到案第3天！今上午與律師閱卷做筆記　晚間迎戰聲押庭

吳音寧曝果菜市場改建案內幕　酸柯文哲氣急敗壞：像被戳中要害

警方舉牌警告要求立即解散！　小草嗆：要辦就來辦

快訊／柯文哲候審室睡了2晚！北院今晚8點召開羈押庭

北檢前「小草」聚集喊口號　警籲和平理性：若脫序將究辦

黃國昌現身！批檢調違反偵查不公開　「司法要讓人民可信任」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

四叉貓赴北檢聲援柯文哲現場　控直播器材被搶

柯文哲拒休息想逕自離開 北檢認串證之虞當庭逮捕

快訊／柯文哲遭「當庭逮捕」　拒絕夜間偵訊聲請法院提審

館長澄清「包圍地檢署」難信柯文哲貪：低情商的笨蛋

小草北檢外聲援柯文哲！疑熱暈倒地抽搐　旁人關心幫搧風降溫

羅東休旅車左轉撞倒斑馬線上婦人　友人驚險跳開！被酸又是A柱

快訊／高雄鳳山三井工地吊塔倒塌1死1傷　勞工局勒令停工

快訊／彭振聲身體不適！「數度嘔吐」緊急送醫

柯文哲到案第3天！今上午與律師閱卷做筆記　晚間迎戰聲押庭

吳音寧曝果菜市場改建案內幕　酸柯文哲氣急敗壞：像被戳中要害

警方舉牌警告要求立即解散！　小草嗆：要辦就來辦

快訊／柯文哲候審室睡了2晚！北院今晚8點召開羈押庭

北檢前「小草」聚集喊口號　警籲和平理性：若脫序將究辦

黃國昌現身！批檢調違反偵查不公開　「司法要讓人民可信任」

冷鋒狂襲澳洲！塔斯馬尼亞現破壞性強風暴雨　數萬民眾無電可用

李銘順、李銘忠兄弟帥氣合體！　「長江後浪推前浪」親揭同門後輩

小草北檢外聲援柯文哲！疑熱暈倒地抽搐　旁人關心幫搧風降溫

羅東休旅車左轉撞倒斑馬線上婦人　友人驚險跳開！被酸又是A柱

酸柯文哲查「5大弊案」如迴力鏢　郝龍斌：換8席白委撐起民眾黨

野生謝盈萱「蘭嶼打工換宿」　站廚房學習：回大學打工的錯覺！

快訊／高雄鳳山三井工地吊塔倒塌1死1傷　勞工局勒令停工

北檢人太少？網瘋傳小草喊「蕁麻疹、扭到腳」：在家伺機而動

印尼蘇卡諾哈達國際機場第3航廈火災　濃煙密布

柯文哲戴上「金權魔戒」涉弊　郝龍斌嘆：讓台北市民都受傷了

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

社會熱門新聞

陳佩琪帳戶百萬來源曝光！

柯夫妻帳戶資金不明　分批存ATM交代不清

即／柯文哲收不收押　法院1日繼續審

柯文哲不明金流到底多少錢？挺柯網紅吐心聲

應曉薇財力曝光　曾月花65K養馬

柯文哲遭聲押禁見　北檢裁定理由曝光

即／柯文哲在地下候審室過夜！

快訊／彭振聲身體不適！「數度嘔吐」緊急送醫

即／鳳山三井購物中心工地意外　工人1死1重傷

快訊／館長接到柯媽媽電話：她一直哭

小草聚集北檢挺柯文哲　警方舉牌第一次警告

獨／追京華城案「後謝」　北檢密傳關鍵證人

陳佩琪到北檢現場：不明財產不是事實

男嬰趴睡窒息...「父母沒錢」未送醫　自行CPR半小時亡

更多熱門

相關新聞

現場畫面曝！鳳山三井工地起重機倒塌1死1命危

現場畫面曝！鳳山三井工地起重機倒塌1死1命危

高雄市鳳山區三井購物中心的工地，今（1）日上午9時許驚傳重大工安意外，造成1死1重傷，初步了解疑似是起重機倒塌壓到現場工人，重傷的工人被拉出後，失去呼吸心跳，目前正送醫搶救中，稍早現場畫面曝光。

出監3天又再犯！變態男闖小學猥褻6歲女童

出監3天又再犯！變態男闖小學猥褻6歲女童

即／鳳山三井購物中心工地意外　工人1死1重傷

即／鳳山三井購物中心工地意外　工人1死1重傷

高雄人不搭輕軌？一票點頭曝致命傷：都騎車

高雄人不搭輕軌？一票點頭曝致命傷：都騎車

高雄六龜大津橋沙洲驚傳6人受困

高雄六龜大津橋沙洲驚傳6人受困

關鍵字：

高雄鳳山工地吊車起重車吊塔工人三井

讀者迴響

熱門新聞

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

陳佩琪帳戶百萬來源曝光！

ATM存170萬　她轟陳佩琪：如詐騙車手

阿婆賣臭紅豆餅　網：住三蘆都知道她

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」

摩羯颱風最快明生成　預估路徑「包括登陸台灣」

柯文哲遭聲押　律師：阿北有幾個選擇，但選最不好的一個

陳智菡：柯文哲家連用ATM都有罪

傳陳佩琪金流是亡母手尾錢　民眾黨：是父往生

柯夫妻帳戶資金不明　分批存ATM交代不清

即／柯文哲收不收押　法院1日繼續審

看民眾黨聲明超驚訝　矢板明夫：如此雙標政黨世界罕見

快訊／02:21台灣東部海域規模5「極淺層地震」　最大震度3級

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

柯文哲不明金流到底多少錢？挺柯網紅吐心聲

更多

最夯影音

更多

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面