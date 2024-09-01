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婆婆愛酸「上輩子燒好香才嫁好老公」　她忍5年一句話拖小姑下水

原PO說，婆婆說她上輩子燒好香才嫁好老公。（示意圖／Pexels）

▲原PO說，婆婆說她上輩子燒好香才嫁好老公。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位人妻抱怨，婆婆只要看她跟老公一起做家事或是出遊，就說是她上輩子燒好香，同樣的話還講了5年，普渡時她要小姑出來拜拜，她開酸，小姑也要學她上輩子燒好香嫁好老公。

原PO在《毒姑九賤婆媳討論區》發文，「長期的言語霸凌真的會導致一個人豁出去了，我嫁了一個非常好的老公認真賺錢溫柔體貼對我非常好．我自己本身也有工作，我們夫妻感情很好，就是有個眼紅的婆婆自己的女兒嫁不出去整天嫉妒我。」

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原PO表示，只要她跟老公一起做家事或出遊，婆婆就會說，妳上輩子燒好香才嫁好老公。原PO說，「我已經聽她講了5年，我終於受不了了，昨天普渡拜拜的時候，我堅持要小姑出來拜拜，我當著婆婆的面說小姑要多多燒好香才能像我一樣嫁個好老公，她就是上輩子沒有燒好香，所以這輩子要多燒一點，我終於發現當一個人受不了的時候什麼事情都不在意了。」

原PO在留言區補充，婆婆聽了臉很臭。原PO問，她說得對不對，因為常聽婆婆婆這樣說。

此文一出，網友紛紛留言「為啥不搬出去」、「小姑拜了沒」、「租個套房把公婆請出去好了，這種人好討厭好煩」、「有點距離會更美好」、「讓她知道誰才是主人，跟她客氣，當你放屁！這種搞不清楚狀況，沒錢沒勢還想欺負媳婦！不知道分寸」。

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