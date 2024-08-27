財產全給兒子！爸媽「女兒沒份」照樣該盡孝　律師神比喻打臉

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

儘管現在講求男女平等，仍有不少長輩「重男輕女」的觀念根深柢固。律師王至德直言，看過許多案例是，父母把財產全都給兒子，但年邁生病之際，又要求女兒回來照顧，這讓他覺得不太合理，神比喻道「不同的資費方案，是不能混用的喔！」

王至德在粉專提到，常常聽到父母把財產都給兒子，然後老了生病的時候，又要女兒回來照顧，說是上一輩也只讓兒子繼承財產，爸媽是依照傳統，但女兒不回來照顧爸媽，就是女兒不孝，「不過問題就出在，不同的資費方案不能混用。」

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他進一步表示，傳統習俗之所以只有兒子能分家產，有個原因是兒子之後要接家業、奉養父母；而女兒是要嫁出去的，原則上也不會拿錢回家，所以兒子必須奉養父母，女兒不用管，這是一件完全合理的事情，

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

拉回現在，王至德直言，如今男女平等，兒女都有繼承權，女兒既然有分到財產，當然也有扶養父母的義務，但你不能分財產時依照傳統習俗，談到奉養的時候，又要女兒依照現代法律，「就像你辦了電信的預付卡，結果卻要求5G上網吃到飽，電信當然不會理你，不同的資費方案，是不能混用的喔！」

對此，網友們紛紛回應，「女兒有分到啊！只是女兒分到10萬，兒子分100萬，那照顧時數也要算比例囉！如果真這樣就要買打卡鐘了」、「最後的預付卡理論真精準」、「講得太好了」、「超多女性真的被這種傳統觀念給搞到」、「當孝只能建立在財產分配上，真的很可怕」、「媳婦不就更可憐了」。