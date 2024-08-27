旅日人妻逃回台灣！丈夫傳無碼AV諷：跟妳一樣小，但態度很好

▲人妻跟隨丈夫定居日本，卻遭到言語暴力。（示意圖／免費圖庫CC0）



記者柯振中／綜合報導

台中一名人妻小花（化名）婚後定居日本，沒想到時常遭到丈夫言語暴力、被諷刺身材差，讓她最終心碎逃回台灣，並且提出離婚。台中地院審理後，判准小花的請求，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花與丈夫2003年間結婚，婚後育有2名子女，不過丈夫性格強勢，說話也不留情面，讓小花在這段婚姻當中，一直處於弱勢狀態。後來丈夫貿然決定，要全家前往日本定居，小花因為遭到恐嚇，只能委屈求全，也希望到日本定居以後，夫妻感情能夠變好。

怎料在日本居住的期間，夫妻因為遠在異國他鄉，生活上產生許多大大小小的困難，爭執更加頻繁，小花最終實在受不了，決定回到台灣居住。

▲夫妻旅居日本後摩擦加劇，最終妻子實在受不了，決定逃回台灣。（示意圖／123RF）



沒想到，夫妻倆分居兩地，丈夫還是時常傳訊羞辱，大罵「X你X臭X」、「死X女」、「下X，不要臉」、「臭X女假高級」、「死X女你去給別人X」等話語。

此外，丈夫還會發送無碼的色情影片給小花，並且嘲諷「XXXX（女優名稱）跟你一樣小X，可是她態度很好」，並且出言詆毀小花，試圖影響小花與女兒之間的感情。

小花最終忍無可忍，決定一狀告上法院，請求判決離婚。台中地院審理後認為，小花與丈夫間不見任何良善溝通、互動，雙方顯然已無法信任、互愛、互諒，相互協力以共同保持婚姻生活之圓滿與幸福，婚姻關係顯然已有破綻、回復無望，有難以維持婚姻的重大事由在，因此判准2人離婚。