16年前爆紅！「表特板女神」36歲狀態超好　網讚爆：現在更漂亮

▲蔡黃汝擁有大票粉絲。（圖／翻攝自Facebook／蔡黃汝）

記者曾筠淇／綜合報導

女星蔡黃汝（又稱豆花妹、花花）不論在主持、歌唱還是戲劇方面都有亮眼表現，事實上，她在16年前，因為一張賣豆花的照片，在「PTT表特板」上大爆紅。時隔多年，又有網友在表特板貼出蔡黃汝近期的照片，掀起討論，「唯一清流」、「真的還是好正」、「人美心更美」。

近日有網友在PTT的表特（Beauty）板上，以「蔡黃汝花花36歲」為標題發文，並一連貼出好幾張蔡黃汝放在社群上的照片。

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▲蔡黃汝舊照。（圖／ETtoday資料照）

底下不少網友看到照片後，紛紛直呼「從國中喜歡道現在，好正」、「保持超好」、「怎麼感覺更正」、「比20幾歲時多了一股成熟美」、「比出道時更漂亮了」、「還是超正，真的女神」、「再美20年也沒問題」、「還是很可愛」、「現在更漂亮，有氣場的那種美」、「完全看不出來36歲」、「為什麼不會老」。

除了外在，還有不少網友表示，「很純的正妹，個性也好」、「花花超正，人美心善」、「從出道至今一直很正，人美心善」、「她有找到自己的路，包袱丟得掉也玩得起，越來越正」、「她真的很認真在每個工作上，新劇全台語演出，唱歌也進步很多」、「她在節目上表現非常好又敬業」。

▲蔡黃汝狀態仍然很好。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）

甚至還有網友透露，「跟她買過豆花，當時看真的驚為天人，沒想到過一陣子就爆紅了」。蔡黃汝有著甜美清新的氣質，2008年因為一張在台灣故事館打工賣豆花的美照爆紅，並進入演藝圈，被網友封為「表特板女神」、「鄉民女神」。