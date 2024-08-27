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喝習慣「無糖茶」回不去了！　網爆共鳴：連珍奶都覺得噁心

手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／ETtoday資料照）原圖編號2564104

▲原PO現在沒辦法喝有糖的飲料。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人喜歡喝的飲料不同，有些人無「糖」不歡，也有人只喝無糖飲料。近日就有網友發文表示，他自從改喝無糖茶，就會覺得有糖的飲料很難喝，大家有推薦的無糖茶嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「喝無糖茶的習慣」為標題發文拋問，大家平時有沒有喝無糖茶的習慣呢？像是無糖綠茶或是無糖紅茶。他透露自己過去是喝有糖的飲料，但自從改喝無糖，現在反而覺得有糖飲料很難喝，或是覺得太甜，大家有推薦哪家飲料店的無糖茶嗎？

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貼文曝光後，不少網友都有感，「喝無糖20年以上了，現在喝正常珍珠奶茶都覺得有點噁心」、「無糖喝習慣後，只要喝到微糖，舌頭立馬能探測到」、「我以前只喝全糖，後來喝了8年無糖茶，現在無法再喝含糖飲料了」、「喝習慣無糖之後真的無法喝有糖」。不過也有網友表示，「無糖喝了10年，偶爾喝到有糖的還是很爽」、「茶一定要無糖，但超甜星冰樂也可以」。

另也有網友認為，「去茶莊或茶葉產地買茶葉自己泡最爽，飲料店只是買方便罷了」、「都喝自己泡」、「無糖茶大部分都自己泡了」、「買茶葉自己泡」、「自己泡就好了吧，方便又快」、「都喝自己買的茶包+1」。話題引發討論。

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