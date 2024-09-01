轟民眾黨用「最醜陋方式」挑戰司法　王婉諭：還有民主社會底線？

▲柯文哲小草支持者在北檢完聲援，民眾黨立委黃國昌到場鼓勵。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲遭聲押禁見，大批「小草」支持者對此不滿，集結北檢大門聲援，民眾黨則發布聲明，痛批北檢羅織罪名，全黨全力支持柯文哲捍衛清白。對此，時代力量主席王婉諭今（1日）表示，只看到民眾黨公然挑戰司法，煽動民粹，這樣的作為大開眼界，刷新三觀，為了政治利益，餵養仇恨，用最醜陋方式，讓支持者撕心裂肺，不惜撕裂社會也要擺弄權勢，這些高層，還有民主社會底線嗎？

王婉諭表示，去年凱道716後，她在媒體上發表了一篇文章，談台灣需要什麼樣的第三勢力。而自己對民眾黨的觀察是，他們餵養仇恨，把所有的問題，都轉成對執政者與非我族類的戰爭，煽動支持自己的人民，來對抗其他的人民。

王婉諭直言，這幾天發展已經遠超出去年觀察。民眾黨正在用一種舉世無雙的荒唐模樣，帶著自己的信眾，公然衝撞台灣社會的底線。

王婉諭提到，在她擔任立委時，只要案件進入司法，就會拉開距離不予評論，或僅就不干涉司法程序的行政部分做處理，「創意私房」案就就是這樣。因為她知道，手握司法院、法務部預算審查權的立法委員，不該用監督的權力來干預司法。

王婉諭認為，然而看到的是，在黨團總召、民眾黨應變小組召集人黃國昌的領導下，民眾黨公然挑戰司法，煽動民粹，動員輿論來干預司法偵查。從一開的「尊重司法調查」，到針對搜索問題大作文章，昨晚民眾黨發布的聲明，更是直接指控檢廉「構陷羅織罪名」。

王婉諭說，民眾黨的作為讓她大開眼界，一再刷新三觀。擁有八席立委，能夠審查司法預算的政黨，竟然連涉己事務的利益迴避觀念都沒有，從總召到黨籍立委們，紛紛前往北檢外動員支持者包圍北檢，這種直接干預司法的政黨，她真的沒看過。

王婉諭再說，當然也可以理解，這是民眾黨的豺狼虎豹，為了接收柯文哲政治遺產必須要表演的以示忠誠戲碼，他們必須毫無下限的力挺柯文哲，才能成為柯文哲仇恨政治的繼承者。

最後，王婉諭強調，為了自己的政治利益，餵養仇恨、煽動群眾、挑戰司法，用最醜陋的方式，讓支持者掏心掏肺、撕心裂肺，不惜撕裂社會也要擺弄權勢，這些民眾黨的黨政高層，還有一絲絲民主社會的底線嗎？

▼ 520總統就職典禮，柯文哲與王婉諭 。（圖／記者李毓康攝）