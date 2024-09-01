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挪威公主嫁給薩滿巫師！　歐洲「靈媒夫妻檔」世紀婚禮超神秘

▲▼挪威路易斯公主（Märtha Louise）與美籍薩滿巫師維瑞特（Durek Verrett）8月31日正式結婚。（圖／路透）。

▲路易斯公主與薩滿巫師維瑞特8月31日正式結婚。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

挪威路易斯公主（Märtha Louise）與美籍薩滿巫師維瑞特（Durek Verrett）8月31日正式結婚，成為歐洲第一對「靈媒」王室夫妻檔。這場婚禮邀請350名賓客到場祝賀，但儀式過程對外嚴格保密，僅開放2間媒體獨家拍攝。

▲▼挪威路易斯公主（Märtha Louise）與美籍薩滿巫師維瑞特（Durek Verrett）8月31日正式結婚。（圖／路透）

▲▼挪威路易斯公主（Märtha Louise）與美籍薩滿巫師維瑞特（Durek Verrett）8月31日正式結婚。（圖／路透）

▲▼挪威路易斯公主（Märtha Louise）與美籍薩滿巫師維瑞特（Durek Verrett）8月31日正式結婚。（圖／路透）

BBC報導，這場婚禮在挪威西部蓋朗厄爾（Geiranger）舉行，但不如其他王室婚禮那樣公開慶祝，而是用帳篷與白布包圍儀式現場。絕大多數媒體都被排除在外，只有王室雜誌《Hello! Magazine》與Netflix紀錄片團隊獲准入內拍攝。

據悉，大約350名賓客獲邀出席，除了挪威國王哈拉爾五世（King Harald V）、王后宋雅（Queen Sonja）等王室成員，還有瑞典與荷蘭的王子公主，以及路易斯公主在前一段婚姻生下的3個女兒。

▲▼挪威路易斯公主（Märtha Louise）與美籍薩滿巫師維瑞特（Durek Verrett）8月31日正式結婚。（圖／路透）

路易斯公主自稱會通靈，擁有千里眼並能夠看到「天使」，不僅是一位心靈治療師，還曾創辦學校，指導學徒「創造奇蹟」、與天使對話。2017年，她與前夫貝恩（Ari Behn）離婚，2019年與維瑞特交往。維瑞特自稱是第六代薩滿巫師，並且曾經有過瀕死經驗。

路易斯與維瑞特2022年宣布訂婚時，在挪威引發輿論分歧，但王室不曾公開反對這段關係，國王甚至曾向媒體形容女婿是個「很棒的傢伙」，小倆口「即使在艱困時期也經常笑著」，他與王后也都支持這門婚事。

▲▼挪威路易斯公主（Märtha Louise）與美籍薩滿巫師維瑞特（Durek Verrett）8月31日正式結婚。（圖／路透）。


儘管挪威王室宣布，路易斯公主將放棄各大慈善藝文機構「王室贊助人」身分，婚後維瑞特也不會獲得親王或王子頭銜，因為她與丈夫尋求「更清楚區分他們與挪威王室的活動」，以防止「對於王室的誤解」。不過，夫妻倆仍經常被批評，把商業活動與王室聯繫在一起。

挪威媒體NRK TV報導，這段婚姻造成王室家庭內部衝突與公眾爭議，「許多挪威人對於她利用王室關係賺錢感到不安」，甚至認為此舉相當不尊重國王。不過，也有人欣賞這對夫妻非常誠實、做自己。

去年，路易斯公主坦言，她決定選擇走一條不同於傳統王室的道路，引發諸多動盪，「這些年來，我受到很多批評，尤其是我的靈修。在挪威，這是一項禁忌。」

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