力挺柯文哲不會受賄！美女博士喊「釐清1關鍵」：市長也沒這權力

▲曾妍潔堅信柯文哲不會收賄。（圖／翻攝自IG／dryentseng）

網搜小組／劉維榛報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案風暴，但他拒絕夜間訊問，且欲離開被當庭逮捕，隨後聲請提審又遭北院駁回。對此，曾代表民眾黨參選桃園市議員的美女博士曾妍潔力挺高喊，「我相信柯文哲不會受賄」，接著提出1點要先釐清，「沒有經過審議會，市長也沒這權力！」

曾妍潔在IG發聲力挺，「我相信柯文哲不會受賄，我相信都市審議委員會的判斷與決議！公務員沒拿錢或收受利益都不會有事，柯主席加油！」

曾妍潔指稱，「收受利益」當然包含對價關係的接受，「一堆人到底在雞蛋裡挑骨頭什麼啊？邏輯真的這麼爛嗎？」

她認為，現在要釐清的是，「京華城為何能採都市更新建築容積獎勵辦法所定的『綠建築』、『智慧建築』、『耐震設計標章』等獎勵規定，法外創設所謂『韌性城市貢獻』、『智慧城市貢獻』及『宜居城市貢獻』等獎勵項目，給予按『第三種商業區』之基準容積率（上限為560％）外加最高20％的容積獎勵？」沒有經過審議會，市長也沒這權力。

另外，曾妍潔相信市長那句「為什麼不給過？」是疑問句，並非施壓，因為柯P是醫療專業，聰明邏輯好，但對於非自身領域的決策，都會用邏輯思考去解，所以他會問清楚原因，希望有書面報告去釐清，他才能去對議員應對，「拜託，政府高層要應對市議員的提案是很累的好嗎？沒有佐證如何說服？」

至於有關於400萬授權金，以及7000多萬選舉補助款的部分，曾妍潔說明2點，如下：

1、依法律及黨規，選舉補助款2/3本來就是他能拿去自由運用的，買自己名下的商辦是觀感不佳，但合法。他拿補助款去買車買房買黃金都是他的自由，那商辦建議可以信託200年或到民眾黨滅亡為止。

2、400萬是授權金，「我早說過，如果本來就是要行銷自己的話，建議就不要收授權金！可以捐出去，他也說要捐出去了吧？」