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泰國遊艇員工「光屁拉屎」餵魚！　噁心畫面曝光

▲▼泰國遊艇員工「光屁拉屎」餵魚。（圖／翻攝自Facebook／แกไม่รอดแน่ v.4）

▲泰國遊艇員工「光屁拉屎」餵魚。（圖／翻攝自Facebook／แกไม่รอดแน่ v.4）

記者張方瑀／綜合報導

泰國芭達雅一名觀光快艇的員工，日前在個人臉書PO出一段影片，只見他對著鏡頭大喊，「我有一顆善良的心！我會拉屎餵魚！」接著就跳到船邊，光著屁股將整坨大便拉進海裡，畫面相當噁心，而這段影片也引發網友兩極反應。

根據Thaiger報導，在芭達雅珊瑚島（Koh Larn）上負責觀光遊艇的35歲員工歐姆（Ohm）在個人臉書PO出一段影片，只見他對著鏡頭大喊，「你吃飽了嗎？看看我，我有一顆善良的心！我會拉屎餵魚！」

接著就跳到船邊，光著屁股將整坨大便拉進海裡，畫面相當噁心。歐姆說．他幾乎每天都會在海裡大小便，但都會躲在船的後面，避免遊客看到。

這段影片立刻引發網友兩極反應，部分網友認為，這個行為對於在海上工作的人來說十分正常，「如果你不是漁夫，你永遠無法明白這點」、「別太樂觀了，漁船不像家裡那樣舒適，根本沒有廁所」。

不過也有人指出，歐姆負責的是觀光遊艇而非一般漁船，若是被觀光客看到，可能會影響當地旅遊業，「這是關乎整個區域旅遊的形象和名譽。」

歐姆後來表示，他分享這段影片只是好玩，對自己的行為感到後悔，但僅表示往後會克制自己的行為，並未承諾不再排便到海裡。

※影片恐造成不適，請斟酌觀看。

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