搜索+偵訊VS提審　檢廉柯P大鬥法35小時全紀錄

▲前台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者黃資真／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案風波，8月30日北檢指揮廉政署搜索他的住處與辦公室，同時將柯帶回廉政署約談，而柯因拒絕夜間偵訊，遭檢方逮捕，並在今(31日)遭到聲押禁見，《ETtoday東森新聞雲》為您整理柯文哲遭搜索約談到聲押的完整過程。

8/30 07:35 柯文哲住家、辦公室遭搜索



因京華城一案，威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇及其助理吳順民在30日凌晨被法院裁定羈押禁見，同日早上7點35分檢廉收網，兵分7路至柯文哲位於信義路二段的住家搜索，另組人馬則於8點50分，進到柯位於台玻大樓的辦公室搜索，並於10點45分帶走2台電腦主機及一箱證物。

▲檢調搜索柯文哲辦公室，帶走一箱證物、2台電腦主機。（圖／記者崔至雲攝）



8/30 11:53 柯文哲被帶往廉政署應訊

經過4個小時的搜索後，上午11點53分柯文哲在律師陪同下現身住家社區大門，被檢方帶往廉政署應訊，由於是同意陪同應訊，柯在家門前接受媒體訪問時說「我非常坦蕩，我知道我沒問題，也希望執政當局要清楚說明，今天是有什麼證據要做這個動作」。

▲柯文哲被帶往廉政署應訊。（圖／記者屠惠剛攝）



8/31 00:40 柯文哲移送台北地檢署複訊、02:00 檢方當庭逮捕

在廉政署歷經12小時的馬拉松式訊問後，柯於31日凌晨00點40分被移送北檢複訊，因拒絕夜間訊問，檢方暫時休庭，並在31日凌晨2點左右重新開庭，然柯依舊拒絕，並打算離開地檢署，檢方認為他犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人之虞，以貪汙圖利等罪嫌當庭諭知逮捕。同時柯認為程序違法，向法院聲請提審，等同於要求台北地院法官親自決定逮捕是否合法。

▲柯文哲移送北檢複訊。（圖／記者黃哲民攝）



8/31 10:20 北院召開提審庭

北院於31日早上10點20分召開提審庭，12點30分駁回聲請。

8/31 18:30 柯文哲遭聲押禁見

北檢偵查庭於31日下午3點左右重新召開，檢方複訊後認為，柯文哲罪嫌重大，晚間向法院聲請羈押禁見。