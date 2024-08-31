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葬禮上喝酒大鬧！他惹毛隔壁喪家　秒遭「行刑式槍決」

▲▼葬禮上喝酒大鬧！他惹毛隔壁喪家　秒遭「行刑式槍決」。（圖／翻攝自khaosod）

▲男子疑似在葬禮上酒後失控，因此遭到隔壁喪家槍殺。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國博他侖府31日發生一起槍擊案件，警方獲報趕往現場後，在一間寺廟附近的涼亭發現倒地的54歲男子，且已經明顯死亡，他的頸部、下巴多處中彈，現場還發現了多個彈殼，疑似遭到近距離行刑式槍擊。根據調查，死者是為了參加葬禮前往事發地，然而疑似在喪禮舉辦過程中喝酒鬧事，引發隔壁葬禮喪家的不滿，因此才會遭到槍殺。警方已經鎖定開槍的24歲男子，並全力追緝中。

根據khaosod報導，博他侖府一名54歲男子前往寺廟參加親戚的葬禮，沒想到遭到隔壁葬禮往生者的侄子近距離開槍射擊，宛如行刑式槍決，當場死亡。

警方指出，該寺廟當時正同時舉辦2場葬禮，而死者原本是為了參加自己親戚的葬禮才會前往現場，但是他在席間飲酒失控，並開始大聲喧嘩，引起另一場葬禮家屬的不滿。

隔壁喪家中的一名24歲男子，隨即持9毫米口徑的手槍，走到死者身旁，並當場近距離開槍，導致死者死亡。而開槍男子在犯案後則立刻步行逃離現場。

警方獲報抵達現場後，發現死者的後腦勺、頸部以及下巴等多處中彈，彈孔顯示射擊距離非常近。警方隨後也在現場發現多個彈殼，並將其一一收集作為調查證據。

警方已經鎖定開槍男子，並聯絡嫌犯家屬，要求他們說服嫌犯自首，但截至目前，嫌犯仍在逃亡中。根據死者的家屬表示，雖然他並未目睹槍擊過程，但聽說死者曾經跑到隔壁葬禮上，隨後就遭到槍殺。

死者的女兒在接受採訪時表示，不清楚父親被殺的具體原因，但她接到母親的通知後，就立刻趕回家領取父親的遺體。她表示，自己與父親平時並不住在一起。

死者的哥哥則透露，弟弟當天是來參加親戚的葬禮，目前還無法確定是否是因為與另一場葬禮的家屬發生爭執，才會導致被槍殺。他強調，弟弟平時有飲酒習慣，但至於是否是引發衝突的原因，仍待進一步調查才能釐清。

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