看民眾黨聲明超驚訝　矢板明夫：如此雙標政黨世界罕見

▲柯文哲北檢複訊後遭聲押禁見。（圖／記者黃哲民攝）

記者張靖榕／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案涉圖利罪，複訊後遭認涉案嫌疑重大，被羈押禁見；民眾黨對此發布4點聲明回應。日本媒體人矢板明夫卻對該聲明表示「十分驚訝」，因為當黨內人物因涉嫌犯罪遭收押時，民眾黨並未循政治慣例先將其停權，反而主動將黨與柯文哲綁在一起，「如此雙重標準的政黨，世界罕見。」

矢板明夫31日在臉書表示，民眾黨主席柯文哲因涉嫌貪污罪被台北地檢署聲請羈押禁見後，民眾黨立刻發聲明批評地檢署，「看了以後我感到十分驚訝」。他說以他對法治國家的理解，在本案進入到司法程序後，柯文哲是否真的犯罪，後續透過律師或柯文哲本人，都還有許多澄清的機會，民眾黨卻急於在第一時間將整個黨和柯文哲個人綁在一起。

民眾黨在聲明中主張，柯文哲在台北市長任內「清廉自持，將所有心力置於市政推展之上」，讓矢板明夫不禁想問，「憑什麼自以為清楚柯文哲在台北市長任內所做的每一件事情呢」？

▲矢板明夫看民眾黨，雙標到令人驚訝。（圖／翻攝矢板明夫臉書）



矢板明夫接著表示，民眾黨聲明還主張「京華城案」全程依法辦理，反批檢方對柯文哲收受賄賂的指控「毫無相關依據」，但柯文哲犯罪與否，應該由法官判斷，政黨憑什麼可以斷言，「而且，在案件剛剛開始審理的時候，就發出這樣的聲明，不免有刻意誤導民眾的嫌疑。」

民眾黨31日發出4點聲明批評台北地檢署，第一點主張柯文哲擔任台北市長期間戮力從公、清廉自持，全心推動市政；第二點，柯文哲對京華城一案，向來秉持「公開透明」原則，完全依法辦理並全程公開，卻被台北地檢署認定「違背職務之圖利行為」；第三點，檢方指稱柯文哲收受賄賂，毫無相關依據；第四點，台灣民眾黨全力支持柯文哲，並稱柯是被羅織罪名羈押，呼籲法院秉持獨立公正的原則依證據審判。

對此，矢板明夫表示，一個多月前，民進黨桃園前市長鄭文燦弊案爆發時，民眾黨立院黨團總召黃國昌隨即就下定論，認定從地方到中央，都為特定權貴「一路開綠燈」，絕不只鄭文燦一人所為，黃直接搶在司法機關判斷之前，就擅自作出「鄭文燦有罪」的結論，並在毫無證據情況下，控鄭文燦周圍還有人涉案其中。

別的政黨幹部被收押時，就先做有罪推論，反觀自己人被收押時，民眾黨卻狂批司法不公，令矢板明夫相當傻眼，「如此雙重標準的政黨，世界罕見。」