「柯文哲收押機率高」！律師揭2大關鍵

▲檢廉在柯文哲住處搜索4個多小時後，柯文哲步出住處大門被帶回約談。（圖／CTWANT）



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前台北市長、民眾黨主席柯文哲近期捲入假帳風波，30日又因京華城容積率飆增弊案，住家、辦公室遭搜索後被帶往廉政署。外界好奇柯是否可能因此被收押？對此，有律師表示對柯文哲來說，「京華城案才是超級颱風」。而檢調會搶在30日一早就進行搜索，研判是受到議員應曉薇昨日的逃亡影響，加上柯文哲涉嫌重大「有逃跑之虞」，檢調只好快速收網、避免串證，研判柯文哲被收押的機率高。

柯文哲任職台北市長任內，京華城容積率放寬至840%，過程中是否有違法涉及圖利罪仍待調查，彭振聲日前被傳喚，並遭限制出境和出海，而他在訊問中透露京華城案是柯文哲「交辦」。國民黨台北市議員應曉薇則是收下威京集團主席沈慶京4500萬，被檢廉懷疑收賄後施壓北市府，將京華城容積率從560％提升至840％。

檢廉29日聲押應曉薇、沈慶京、應的助理吳順民，檢方複訊後認為應曉薇、沈慶京、吳順民犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。30日台北地方法院裁准收押，囚車才在凌晨5點多離開法院，檢廉又再度出動，搜索柯文哲位於台北市金山南路的住處，並帶回柯文哲偵訊。

綽號「熊大律師」的開業律師陳君瑋在臉書上公開表示，柯文哲此前的假帳案、看豪宅等事情雖然在輿論上觀感不佳，但在法律上都是小菜一碟，唯有京華城案是「真正的超級颱風」，所以柯文哲昨日才會宣布「請假3個月」。他認為柯就是預知萬一被收押，偵查中一期是2個月，多1個月彈性時間（含抗告、發回重審等），所以請假「3」個月。

陳君瑋另外提到，柯文哲7月30日接受資深媒體人黃光芹專訪時，曾脫口表示：「對啦，就是圖利啦」，即承認有圖利他人，此舉至少已經成立《貪污治罪條例》第6條圖利罪，至少5年徒刑起跳。現在又爆出議員應曉薇收了4000多萬賄款，檢察官可能推測也行賄台北市府高層，所以改成第4條「違背職務收賄罪」追查，「這是超級重罪，至少10年起跳」。

陳君瑋還表示，京華城一案涉及利益高達數百億，未來判決上依照經驗，可能判刑15年到20年，最重無期徒刑。

他還預測，柯文哲這次成立犯罪的機率相當高，因為雖然應曉薇、沈慶京都否認犯罪，但是柯文哲媒體上自認圖利，彭振聲作證柯「交辦」，再加上柯文哲自己在公文上蓋章簽名，「有物證效力等於成立犯罪」，「這樣已經幾乎90%成立犯罪了」。

陳君瑋還指出，檢調這幾天辦案的步驟明顯加快，其實柯文哲如果沒有在媒體人前公然向檢調嗆聲「就是圖利啦」，然後應曉薇不要桃園逃亡不成再跑去台中想出境，檢調動作應該不會這麽快。「畢竟要辦一個首都前市長，又擁有八席立委實力的黨主席，手上沒有十足證據，不敢輕易動作。」

他認為，彭振聲可以無保走出地檢署，就令人詫異，代表檢調把重力都壓在柯文哲身上。再加上應曉薇昨日上演逃亡大戲，檢調只好快速收網，「應曉薇都被收押了，當然就剩下最大咖的柯文哲。」

他還提到，在法律實務上，為避免最大咖在外面串證，辦完應曉薇，一定要馬上辦最大咖。檢調已經把辦案的行程表規劃好了，只是要何時出手還在觀望，一旦引信點燃，一定馬上引爆，「只能往前，沒有後退了！」

民眾黨主席柯文哲7月30日接受資深媒體人黃光芹專訪時，談到京華城案時脫口說出「對啦圖利，哪個地方不合法？」民眾黨發言人吳怡萱則在事後澄清，柯是指「在合法範圍協助台北市政順利推動，為的就是讓市民得利」。

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