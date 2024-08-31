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最愛這一味！蕭美琴出席黑熊學院開訓 　學員帶香菜月餅及香菜全餐

▲副總統蕭美琴出席黑熊學院開訓，學員帶來香菜咖啡全餐及香菜月餅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲副總統蕭美琴出席黑熊學院開訓，學員帶來她最愛香菜咖啡全餐及香菜月餅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

副總統蕭美琴經常在在社群媒體分享香菜奶油菠蘿、香菜髒髒包和「香菜魔人汁」的「香菜全餐」，直呼「喝到也吃到了，讓人滿足的午餐」，日前慶祝53歲生日也分享她最愛的香菜蛋糕慶祝，今(31日)出席黑熊學院彰化基地開訓典禮，台灣香菜咖啡始祖莊姓業者，此次不僅帶來全餐，還有各種口味的香菜月餅，要讓她提前感受到過節的氣氛。

▲副總統蕭美琴出席黑熊學院開訓，學員帶來香菜咖啡全餐及香菜月餅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

蕭美琴酷愛香菜，從其社群po文便可以見到，「香菜全餐」的午餐還有香菜生日蛋糕等等，全都是出自北斗鎮偑巷咖啡，業者莊浚勝與在地香菜先生結合，發展出全台獨一的香菜咖啡，有的人餐餐得要來幾片香菜提味，有的人是看到香菜便退避三舍，一推出便受到大轟動，如今已打響名號，成為國際旅遊必到之處。

▲副總統蕭美琴出席黑熊學院開訓，學員帶來香菜咖啡全餐及香菜月餅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今天適逢黑熊學院開訓，蕭美琴受邀到場為大家開訓，業者莊浚勝也是學員之一，香菜麵包、香菜拿鐵、香菜髒髒包、香菜咖啡等等獨特美味「香菜咖啡全餐」當然也不能缺席，尤其中秋節即將到來，業者更是準備了季節限定的香菜月餅要送給副總統。

莊浚勝說，香菜月餅季節限定推出，每盒8顆必須用到約2斤香菜粉，以目前的時價估算，成本約需400-500元，但就是為了要讓消費者吃到濃濃的香菜味，一定要加好加滿。

▲副總統蕭美琴出席黑熊學院開訓，學員帶來香菜咖啡全餐及香菜月餅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲副總統蕭美琴最愛香菜咖啡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

蕭美琴開訓時致詞她分享她在花蓮服務期間遇到天災時自來水管大破裂，來自全台灣的自來水區處、水電大家都紛紛趕到花蓮共同協助守護自己的家園，地震帶來的斷訊及交通等方面，並要建立智慧電網、網路通訊的韌性，未來戰爭的話我們都要做好準備。

▲副總統蕭美琴出席黑熊學院開訓，學員帶來香菜咖啡全餐及香菜月餅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲季節限定香菜月餅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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