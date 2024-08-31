柯文哲遭約談後動作頻頻　黃揚明：想營造被政治迫害的能量

▲民眾黨主席柯文哲住家遭搜索，檢調帶他前往廉政署時，他喊話執政當局公開說明理由。（圖／ETtoday攝影中心）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲今（31日）凌晨因想逕自離開偵查庭，被北檢當庭逮捕，律師向北院聲請的提審，也遭北院駁回，柯文哲因此必須解還北檢繼續接受偵訊。對此，媒體人黃揚明分析，柯文哲從被搜索後的公開喊話，到聲請提審等動作，就是為了拉長偵辦過程，營造自己被政治迫害的能量。

黃揚明提到，柯文哲昨日中午在前往廉政署前的公開喊話、今天凌晨的拒絕偵訊，甚或進一步聲請提審，都是為了要讓檢方偵辦過程程序拉長，營造他被政治迫害的能量、促成國際社會關注等。

黃揚明認為，從訴訟策略來看，柯文哲和他的律師很早就決定要往「政治案件」的模式處理。

此外，黃揚明分析，現在柯文哲在司法上處境極其不利，因為經過拒絕偵訊、提審後，檢方就會咬定柯文哲是「不願意配合」的狡猾被告，當庭逮捕後的程序就是聲請羈押。

黃揚明指出，柯文哲正在走的路是「就算羈押，政治能量也不能散」，不過，他也直言，如果沒有政治獻金風暴，這招或許可行，但經過一波政治獻金風暴後，現在只剩下死忠的柯粉，會願意到地檢署聲援了。

▼柯文哲因想逕自離開偵查庭遭檢方當庭逮捕，柯聲請法院提審，遭北院裁定駁回。（圖／記者呂佳賢攝）

▼柯文哲提審遭北院駁回，委任律師鄭深元表示，將會考慮提起抗告。（圖／記者黃克翔攝）