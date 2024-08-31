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醫療奉獻獎得主看偏鄉計畫　籲政策「更積極措施」解決

▲▼ 。（圖／李醫師提供）

▲李醫師率醫療團隊前往偏鄉地區義診。（圖／李醫師提供）

記者白珈陽／台中報導

衛福部優化偏鄉醫療精進計畫第二期爭議不斷，醫療奉獻獎得主李醫師認為，台灣目前醫療狀況與韓國相似，都面臨少子化與偏鄉醫缺的困境，但韓國政府試圖透過強制醫師前往偏鄉服務，以活化偏鄉醫療環境，雖導致韓國醫師罷工事件，仍可見韓政府試圖有所作為；如今衛福部也正在嘗試活絡台灣偏鄉醫療，儘管整體計畫尚未完善，卻是勢在必行。

曾獲新北市第六屆及全聯會醫療奉獻獎的李醫師表示，他參與偏鄉義診活動已數十載，見證了偏鄉人口老化、年輕人出走，現今偏鄉地區的少子化問題，已經到了無法輕易扭轉的地步。他說，台灣的少子化問題加劇了偏鄉地區的醫療困境，許多學校因學生人數銳減而面臨廢校或併校的危機，這直接影響了當地兒童接受基本牙科檢查和治療的機會。

衛福部為解決偏鄉醫缺環境，推動「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」，於牙科部分斥資24億元，但本土小牙醫認為該計畫疑是為國際牙醫開後門，讓國際牙醫可快速拿照，多次提出抗議。

對此，李醫師提出見解，他以韓國醫師罷工事件為例，他說，台灣與韓國面臨相似的少子化和偏鄉醫療困境，韓國政府為了增加偏鄉醫療人力，強制醫師前往偏鄉服務來活化偏鄉，其措施卻引發了醫師強烈的反彈，爆發了大規模抗爭行動，但在醫師罷工期間，權益損害最大的依然是病人，重病無醫可看，已經有多名患者向政府求償，「這是一個醫師、政府、病患3輸的局面。」

他直言，衛福部推動的偏鄉醫療精進計畫內容中，開放的醫師名額遠遠不足以解決偏鄉醫療資源短缺的問題，不過儘管開放的名額嚴重不足，偏鄉醫缺的困境卻仍是真實存在，萬丈高樓平地起，想要解決偏鄉醫療問題，此計畫是勢在必行。

李醫師認為，這類政策若在台灣推行，也需考量當地醫師的反應和實際效果。他提出解方，政府應該制定更具體的措施，如要求新進的公費或自費醫師簽訂合約，承諾在偏鄉服務一定年限，以確保政策能夠真正落實，並鼓勵醫師在偏鄉長期駐點，與當地民眾建立信任關係，從根本上改善偏鄉地區的醫療服務。

李醫師說，目前偏鄉地區約有300多萬名民眾無法定期接受牙科檢查，而全國有200多個鄉鎮甚至連1名牙醫都沒有。這些地方的民眾往往要長途跋涉才能找到牙醫，且即便找到，也只能接受最基礎的治療。

針對這些偏鄉醫缺困境，李醫師說，國內的牙醫師團體應該更有同理心，理解偏鄉地區民眾的需求，不要阻撓計畫的實施，這些民眾繳了健保費卻無法就診，健保實施26年，仍然沒辦法保障偏鄉民眾的就醫權益，這對偏鄉民眾是一種基本人權的剝奪。

他呼籲政府，偏鄉醫療精進計畫第二期的推行只是開端，應該加速計畫的落實，並且不應過度擔心本土醫師的反對聲浪。他說，台灣政府必須正視偏鄉醫療資源不足的現實，並採取更加積極的措施來解決這一問題，除了現有的計畫，政府應該探索更多方式，例如提供更具吸引力的福利或激勵措施，增加年輕醫師在偏鄉長期服務的意願。

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