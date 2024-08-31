蘆洲非法賭場藏身棋牌社！認真打卡還可領全勤獎　警破門逮37人

▲▼ 蘆洲棋牌社掛羊頭賣狗肉，暗地經營非法賭場，賭場負責人甚至推出系列行銷活動。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲中原路上一家麻將棋牌社，暗地裡進行非法賭博，42歲的廖姓女負責人為吸引賭客，不僅祭出各種優惠折扣，甚至還推出打卡活動，發放「全勤獎」禮物，賭客們流連忘返、沉溺其中。本月25日下午4點，警方展開突擊，將廖女及36名賭客逮捕依法送辦。

這家由42歲的廖姓女子經營的麻將棋牌社，表面上合法經營，實則以「想贏」為名誘使賭客沉迷其中。廖女為吸引更多「死忠」賭客，不惜祭出各種優惠折扣，甚至還推出打卡活動，發放「全勤獎」禮物，讓賭客們流連忘返、沉溺其中。

更令人咋舌的是，廖女竟然還在臉書上大張旗鼓地宣傳，創立粉絲專頁，精心策劃各種節日活動，無論是情人節還是母親節，只要賭客在遊戲中自摸到特定字樣，便可獲得豪華禮品，吸引了大批賭客，廖女甚至還舉辦最高獎金高達一萬元的「想贏杯」麻將大賽，炒熱賭場氣氛。

蘆洲警方接獲線報後蒐證，8月25日這一天持搜索票一舉攻破這個隱藏於合法外衣下的非法賭場，警方當場查獲現金高達30萬元，其中包括高達8萬5950元的抽頭金，此外，還查扣了10片電動麻將桌IC版、監視器主機、工作手機等大量賭具。警訊後廖女依刑法賭博罪送辦。