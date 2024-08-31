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社會 社會焦點 保障人權

逮捕柯文哲、聲押彭振聲　北檢：有事實足認勾串之虞

▲▼柯文哲身陷京華城弊案風暴　抵北檢複訊聞「這句話」咧嘴笑了。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲認為檢察官當庭逮捕程序違法，立即行使提審權。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲30日因涉嫌京華城圖利案遭約談，因拒絕夜間訊問，31日凌晨遭檢察官當庭諭知逮捕，柯文哲已行使提審權，依法在法官認定逮捕程序是否合法前，不得繼續偵訊；同時遭約談的前副市長彭振聲，在訊後遭檢察官聲請羈押禁見。針對逮捕柯文哲一事，北檢解釋，因柯文哲涉嫌圖利罪嫌重大，且有事實足認有勾串之虞，所以決定逮捕。

北檢指揮廉政署偵辦京華城容積暴增案，先前以違背職務行收賄等罪嫌，將市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京聲押禁見獲准後，30日依圖利罪嫌約談柯文哲與前副市長彭振聲2人，柯文哲在31日凌晨0點40分左右，被移送到台北地檢署，柯文哲表示不願接受夜間訊問，檢察官暫時休庭，約2點時重新開庭並告知逮捕。

▲▼ 檢調偵辦京華城案，今天再度展開搜索與約談等相關行動，台北市前副市長彭振聲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

▲前台北市副市長彭振聲涉嫌圖利罪嫌重大，遭檢察官聲押禁見。（圖／記者李毓康攝）

至於前副市長彭振聲，是柯文哲任內欽點的京華城專案PM，且是京華城案都市計畫委員會主委，8月12日首度被傳喚到案後，遭檢察官改列為圖利罪被告，暫時請回但限制出境出海及住居，因隨著案情發展，檢察官認有再次釐清的必要，30日2度約談後，認為彭涉嫌重大，且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。

同時遭到約談的，還有柯文哲妻子陳佩琪、彭振聲妻子謝夏蕎，分別因協助丈夫處理銀行提領匯兌等財務事宜，被依證人身分約談到案後，已先後獲檢察官諭知請回，陳佩琪搭乘黃珊珊的車子離開，謝夏蕎則是自己叫計程車，2人在面對媒體採訪時都未發一語。

▲▼ 陳佩琪離開北檢。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲妻子陳佩琪接受檢察官偵訊後離開北檢。（圖／記者李毓康攝）

北檢針對柯文哲聲請提審一事說明：檢察官於今(31)日凌晨對柯姓被告訊問過程中，被告表示不願繼續接受訊問，逕欲離開偵查庭，檢察官曉諭被告得先行休息後再接受訊問，惟仍遭被告拒絕，經審酌被告涉犯《貪污治罪條例》第6條第1項第4款圖利罪之犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞，倘若被告未完成訊問程序，即任其自由離去，將使案情晦暗不明之風險驟升而有妨害偵查目的，故檢察官依《刑事訴訟法》第228條第4項但書之規定，當庭諭知逮捕，並告知相關權利、交付逮捕通知書。而被告及辯護人表示行使提審權，目前程序進行中。

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