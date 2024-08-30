小學數學「1.2+6.8」=？　兒答案寫8被打叉…老爸聽原因傻了



▲中國一名寶爸檢查國小兒子的數學考卷，發現答案應該對卻被老師打叉。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

數學不只考計算，有時還需要邏輯思考。中國一名爸爸檢查國小兒子的數學考卷，題目是「1.2+6.8」，孩子答案是8，卻被老師打叉，理由是應該寫為「8.0」，掀起一番討論。

有博主在微博分享，一位寶爸吐槽，現在孩子的作業真是越來越復雜了，小學兒子平時課業成績不錯，但上次考試成績不太理想，他就準備好好研究一下，到底是哪些題目錯了，想知道孩子哪部分的知識尚有欠缺，但其中一道題目讓他很不解。

該題目是1.2+6.8=？孩子給出的答案是8，沒想到被老師打叉扣3分，寶爸不解「孩子豎式列得沒錯，答案也是對的，是不是老師判錯了？」怎麼也想不明白，於是就傳訊息問老師，結果老師只回覆一個數字：「8.0」，就沒有下文，但他還是想不通，又覺得老師的態度敷衍，決定傳語音訊息：「什麼意思？哪錯了？」



▲老師解釋，8和8.0是不一樣的。（圖／翻攝自微博）

對此老師解釋，8和8.0在數值上雖然是相等的，但有一定區別，此題考的是帶有小數點的數值相加，在題目沒有特殊要求的情況下，後面的小數點需要保留，不能自行簡化。聽完老師的回應，寶爸才明白原因，也瞬間啞口無言。

經歷曝光後，引發熱烈迴響，網友紛紛留言：「看似一道簡單的小學題…」、「按照小學的數學思維，題目是小數點後幾位，答案也要是後幾位」、「這是一個很重要的知識點，只能怪你不認真聽，還能怪老師了？」、「因為前面有小數點，所以這章學的是小數點啊，要保留的」。

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