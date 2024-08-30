墾丁壓出「黃土拉鍊」畫面曝！沙灘車業者判無罪　墾管處說話了

記者陳崑福／屏東報導

墾丁林姓鎮民4人在墾丁國家公園特別景觀保護區經營沙灘車，遭控涉嫌破壞木柵圍欄，導致特別景觀區地貌嚴重損害，被依違反國家公園法等罪起訴，法院日前以罪證不足判處無罪；墾管處今(30)日表示，針對從事沙灘車之遊客每次每人罰款3000元，並與保七總隊第八大隊加強取締工作，目前墾丁國家公園範圍内已沒有沙灘車營運。

▲墾管處會同保七總隊取締沙灘車違規載客 。（圖／墾管處提供）

該案發生於2020年，當時透過空拍及環境紀錄畫面，看得到水蛙崛社區的大片綠草地，出現不少被沙灘車騎出「黃土拉鍊」，地貌遭嚴重破壞，墾管處屢勸不聽，蒐證後將林姓理事長共4人依違反國家公園法判決無罪。

墾管處指出，該案檢察官以刑法來論處，今經法院認為檢察官就被告4人違反國家公園法第25條後段及刑法第138條犯嫌所舉之證據及說明，均不足以使法院形成犯罪構成要件之確信而達到無合理懷疑之程度，故依法應為被告均無罪。

但法院仍認定有違國家公園法第13條第7款（將車輛開進規定以外之地區）、第8款（其他經國家公園主管機關禁止之行為），而應依同法第26條規定，受行政罰之制裁。

該處仍將依墾丁國家公園區內之禁止事項「六、禁止從事沙灘車、滑沙、陸上風帆等遊憩活動。」針對從事沙灘車之遊客每次每人罰款3000元，已取締違法遊客368件，籲請遊客不要從事非法之沙灘車活動，以免受法及保護自身安全，並與保七總隊第八大隊加強取締工作。