基隆恐龍AR生態園區試營運　科技觀光奇幻之旅即將起航

▲基隆恐龍AR生態園區試營運。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府全新推出「基隆恐龍AR生態園區」於今（30日）下午在潮境公園試營運開幕！本次開幕的恐龍生態園區相當獨特，結合現場自然地景與增強現實技術（AR），從大家熟知的三角龍、伶盜龍到暴龍等等都可以透過螢幕躍然於眼前，試營運期間將會陸續開放體驗，喜歡恐龍的你一定不能錯過！

基隆市產發處表示，延續去年麗都蝶客花園「與鯨鯊共游」AR活動的成功經驗，本次活動將帶領遊客穿越億萬年時光，與史前恐龍親密接觸，市府與國際級3D製作團隊合作，結合潮境公園的自然美景，打造全新AR生態園區，讓恐龍栩栩如生，希望帶給遊客全新的旅遊體驗。

產發處說，本次基隆恐龍AR生態園區以打造國際級觀光景點為目標，希望可以讓更多人發現基隆海岸的獨特魅力點，加深基隆在國際科技旅遊領域中的影響力。試營運期間到園區臨時服務中心報到即可免費獲得AR體驗券，搶先體驗充滿驚喜與奇幻的恐龍世界，完成體驗後還可以兌換園區提供的限量恐龍好禮。

更多精彩內容將在9月28日正式營運前陸續曝光，有興趣的民眾不妨這周末就到潮境公園捕捉恐龍的身影，相關活動資訊也會陸續在「基隆恐龍AR生態園區」官網及「基隆恐龍AR生態園區」臉書粉專公布，洽詢電話：02-2593-6606，讓我們一起前往探險吧！