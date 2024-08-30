謝國樑偕張啓楷參訪六堵科技園區　開創基隆未來產業戰略定位

▲基隆市長謝國樑（右3）偕同立法委員張啓（左3）參訪六堵科技園區。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑與立法委員張啓楷、林沛祥於今（30日）上午參訪位於基隆六堵科技園區的優秀企業-昇達科技股份有限公司，現場由陳淑敏董事長為大家進行公司治理理念及產品介紹。謝國樑表示，基隆在北臺灣產業發展中扮演舉足輕重的角色，市府團隊一向重視產業發展和科技創新，並特別是針對綠色能源和產業轉型方面一直積極推動各項政策，將持續努力將基隆成為北臺灣的科技和產業發展中心。

昇達科技在無線回傳網路、衛星通訊、寬頻無線傳輸及行動通訊基站等領域取得顯著成就，展現基隆不只有傳統電子零件產業現甚至高科技領域的潛力，基隆在地企業也能在臺灣科技產業闖出屬於自己的一片天。

謝國樑表示，50年代經濟發展之初，基隆就成為臺灣首座工業產業發展的城市。市府團隊積極推動包含獎勵企業投資立體化、單一窗口審照制度等政策，加速吸引優秀企業落地基隆，我們也將繼續努力，為在地企業提供優質的營商環境，並透過各類創新項目推動基隆成為北臺灣的科技和產業發展中心。

張啟楷作為經濟委員會的重要成員，對昇達科技的技術突破及基隆市的產業發展表示高度肯定。他指出昇達科技的成功經驗為臺灣的產業發展提供了寶貴的參考，未來他在立法院會全力協助基隆產業轉型，開創基隆成為北臺灣產業重要的戰略定位；林沛祥則表示，他將全力協助謝國樑率領的基隆市府團隊，一起建設發展基隆。

昇達科技股份有限公司董事長陳淑敏表示，昇達科技是臺灣唯一一家專注於微波/毫米波高頻被動通訊元件及天線設計製造的公司。此次感謝市府及中央立法委員蒞臨支持，不只是讓全臺灣看見基隆，我們將會不斷創新和追求卓越，更要讓全世界看見基隆。