基隆東岸商場官商11人被起訴！　她轟：用無正當罷免掩蓋貪腐利益

▲李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

基隆地檢署28日偵結大日開發公司涉行賄市府官員案，依涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌起訴11名官商，包含時任基隆市府交旅處賀姓技正、陳姓臨時人員及蘇姓業者等人。對此，國民黨立委李彥秀表示，現在全民終於看清，原來哭哭啼啼控訴基隆市政府「強盜」，甚至希望用毫無正當性的罷免，根本就是貪腐結構的「遮羞布」，完全就是害怕謝國樑「護市產」影響既得利益的政治抹黑。

李彥秀說明，基隆東岸商場引發的爭議，成為罷免團體拆樑的導火線，現在，這個星火已經完全被司法所澆滅，不但在產權爭議上，基隆市府已經拿下四連勝；更因為大日公司涉嫌行賄前市長林右昌時代的市府臨時人員，以及報營收作假帳，基隆地檢署昨天起訴官商十一人。

李彥秀提到，現在全民終於看清楚，原來哭哭啼啼控訴基隆市政府「強盜」，痛罵謝國樑「出賣基隆」的背後，根本就是貪腐結構的「遮羞布」，根本就是害怕謝國樑「護市產」影響既得利益的政治抹黑。

李彥秀指出，前基隆市政府從標案、稽查到開罰，都可為了利益「放水」，官商勾結，行賄索賄的手法上人瞠目結舌，謝國樑就是因為踩到了貪腐集團的痛腳，才遭到不斷地的政治抹黑，甚至希望用毫無正當性的罷免，來繼續掩蓋貪腐的利益。

李彥秀說，昨天基隆地檢署起訴官商11人後，林右昌立刻出面切割，與被起訴人員沒有任何關係，但是人民要問的是，一個技正、一個臨時人員就有如此大的權力可以上下其手？他們背後的靠山是誰？還有多少不能說的貪腐暗黑秘密？



