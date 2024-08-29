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大日行賄林右昌市府官員遭起訴　國民黨：笑死！拆樑理由已失效

▲國民黨召開「東岸商場弊案真相大白 林右昌任內貪腐，卸任還搞惡罷？」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨召開「東岸商場弊案真相大白 林右昌任內貪腐，卸任還搞惡罷？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆地檢署昨偵結信二路停車場案大日涉嫌行賄市府官員案，起訴官商11人，基隆市政府指該案為前市府林右昌時代發生，但仍重創市府形象。國民黨今（29日）舉行記者會指出，檢調證明罷樑團體一開始的理由已完全不成立，基隆市長謝國樑捍衛市產、拒絕弊案何錯之有？如果仍繼續罷免行動，就是「假罷免之名，行護航大日之實」，基隆市民要站出來反惡罷。

國民黨立委王鴻薇說，檢調已經把大日公司在基隆市的得標過程以及在基隆東岸商場、信二停車場的經營過程以及行賄、官員收賄等所有弊案全部曝光，弊案就發生在民進黨秘書長林右昌擔任基隆市長任內，林右昌應出面道歉，如果罷樑團體繼續推動罷免，就是假罷免之名，行護航大日公司之實，護航行賄等弊案。

王鴻薇表示，這兩天林右昌的前發言人竟然還要基隆市長謝國樑道歉，根本就是笑死人、丟臉，「民進黨怎麼可以丟臉到這種地步！」林右昌應出來道歉，不要躲在前發言人的背後。

王鴻薇指出，罷樑案一開始的原因就是謝國樑收回東岸停車場經營權，因為當時大日公司已涉嫌相關弊案並違規經營，基隆市政府收回東岸停車場經營權不論是行政訴訟或刑事訴訟，在法理上完全站得住腳，而且謝市府在法律上已經4連勝，不管在法院或財政部方面，NET公司都已經敗訴，當初罷樑的理由已經完全不成立。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指出，起訴書顯示，大日公司每年定期行賄林右昌市府的公務人員，累計5年總共行賄95萬元，以護航大日公司獲得東岸商場標案，嚴重損害基隆人的權益。

國民黨台北市議員柳采葳提到，大日公司為了逃漏稅，特別成立了「小英有限公司」，公司名稱不知是為了表忠，還是真的跟民進黨有密切關係？這間小英公司實際上沒有交易行為，卻搭配大日公司等14間公司以假發票逃漏稅，總計逃漏稅金額80餘萬元。

柳采葳指出，林右昌市府還縱容大日公司虛報東岸商場報告中的銷售額，以避免繳交權利金，造成基隆人損失高達486萬餘元，基隆人的納稅錢一點一滴的被林右昌任內的市府吸走，變成綠友友發大財。

國民黨發言人楊智伃則質疑，民國107年至110年林右昌基隆市長的第二任期間，市府公務員竟然每年定期收受賄款護航大日公司，民進黨的惡意罷免難道是要護航行賄廠商？對這些爭議，林右昌不能躲在發言人背後，應該出面給基隆人一個交代。
 

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