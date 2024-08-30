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台中鍋烤節串連中秋！業者頻加碼　鄭照新：中秋節再大烤一波

▲▼台中鍋烤節延長賽開打，副市長鄭照新歡迎民眾，在中秋節再大烤一波。（圖／市府提供，下同）

▲市長盧秀燕頒獎十大燒烤店家。（圖／市府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全國首創的台中鍋烤節，今年第二屆共吸引近600家業者報名參賽，角逐前十大，總投票數高達500萬張，票選過程競爭激烈，成功在台中市掀起了鍋烤熱潮，顯見市長盧秀燕的慶典經濟發揮相當大功效，如今中秋節即將到來，誓必發揮共伴效應，再創烤肉旋風，副市長鄭照新誠摯歡迎全台朋友，在秋節期間來台中市品嚐鍋烤美食，體驗台中的獨特風味。

市長盧秀燕為振興經濟，大打慶典經濟牌，不但發送物調券、開辦鍋烤節，年底還有購物節，活動一個接一個，不僅刺激台中經濟，更能讓民眾享受台中特色美食。

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▲▼台中鍋烤節延長賽開打，副市長鄭照新歡迎民眾，在中秋節再大烤一波。（圖／市府提供，下同）

▲副市長鄭照新（左3）歡迎民眾在中秋節再大烤一波。

今年「十大燒烤店家」得主屋馬燒肉文心店，主打大份量的燒肉套餐，還有無限供應的壺裝雞湯，被視為台中最具代表性品牌，更是許多旅客前往台中旅遊時的必吃餐廳。

業者為慶祝今年在鍋烤節中獲獎最多的光榮，祭出加碼優惠，即日起至9月15日，到屋馬燒肉、涮屋馬、金韓食門市用餐，限動打卡，就可以參與「機會命運抽獎」遊戲，現場抽A5和牛肋眼牛排、美國安格斯極上牛小排等食材半價優惠，更有機會抽到免費商品。

▲▼台中鍋烤節延長賽開打，副市長鄭照新歡迎民眾，在中秋節再大烤一波。（圖／市府提供，下同）

▲經發局長張峯源（左2）頒獎十大燒烤店家。

另一家深受年輕消費族群喜愛的笨豬跳韓式燒肉，不僅是「十大燒烤店家」，今年更再次奪下「金饗獎」，為感謝消費者多年支持，也推出限時加碼優惠活動，即日起至9月8日，到門市點購套餐，並於社群平台限動打卡，即可參加「驚喜跳跳盒」活動，還有機會抽中主廚精選肉品、限定韓式料理、韓式特調飲品等免費餐點。

鄭照新表示，所有得獎店家皆實至名歸，是「台中鍋烤王」，誠摯歡迎大家在中秋節期間來台中市品嚐鍋烤美食，體驗台中的獨特風味。

▲▼台中鍋烤節延長賽開打，副市長鄭照新歡迎民眾，在中秋節再大烤一波。（圖／市府提供，下同）

▲▼台中鍋烤節延長賽開打，副市長鄭照新歡迎民眾，在中秋節再大烤一波。（圖／市府提供，下同）

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