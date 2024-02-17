瘦肉精爭議！綠民代要求盧秀燕立院備詢　中市府：願派局處說明

▲民進黨立委表示將邀請台中市長盧秀燕到立院委員會備詢，盧秀燕上午出席活動時，對此無正面回應。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

瘦肉精爭議在農曆年前爆發，一路延燒到年後。民進黨立委透露，等開議以後，要台中市長盧秀燕到立法院社福衛環委員會就西布特羅事件備詢。對此，台中市副市長鄭照新回應，台中市政府「樂於配合」，但強調依法市府願意以「說明」，而非「備詢」之形式，應邀前往立法院。

農曆年前，台中市驗出國產台糖冷凍安心豚梅花肉含瘦肉精西布特羅，之後衛福部食藥署以及台中市衛生局再複驗，都得到同樣結果。民進黨立委林俊憲昨晚透過臉書表示，要依憲法邀台中市長盧秀燕到立法院就西布特羅事件備詢，盧秀燕今天上午出席活動時未正面回應。

▲台中市副市長鄭照新強調，依法會派局處長前往說明，而非首長備詢。（圖／市府提供）



台中市副市長鄭照新下午出面說明，其調為了維護全國民眾食安，也迫切早日釐清真相、安定民心，若立法院邀請進行說明，台中市政府樂於配合。不過鄭照新強調，依大法官釋字498號解釋，地方自治團體具有自主、獨立之地位，中央與地方各設有立法機關之層級體制，台中市府基於地方自治、尊重議會，願意以「說明」而非「備詢」之形式，應邀前往立法院。

鄭照新補充，台中市政府會請主政的衛生局長，及負責檢驗、食安專業的食安處長前往說明，而非首長參加，以免政治化模糊瘦肉精的真相。