挺到底！民眾黨全黨信柯文哲清白　黃國昌：不存在代理主席問題

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲今（30日）住家遭檢調搜索，隨後柯也被帶往廉政署應訊。民眾黨緊急召開臨時中央委員會議因應，討論黨內後續的領導問題。會議結束後，民眾黨立院黨團總召黃國昌強調，全黨上下一致相信柯主席的清白，「今天會議沒有提到代理黨主席的問題，也不存在代理黨主席問題」。

▲民眾黨中央委員會的會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



民眾黨下午召開中央委員會，決議即刻成立中央緊急應變小組，共同召集人包含中央委員林富男、中評會主委李偉華及立法院黨團總召黃國昌，並納入黨公職等擴大參與，配合司法調查期間，維持黨務運作，全黨齊心、團結共同力挺柯文哲主席捍衛清白。

黃國昌說，在今天的臨時中央委員會議中，全體中央委員一致同意，「我們相信柯文哲主席清白，本黨上下全力支持柯文哲捍衛清白」。

針對柯文哲後續是否會面臨除名問題？黃國昌表示，現在時間點都不存在這樣的問題，黨有黨的制度，接下來一切都會按照制度進行。至於代理黨主席的問題，黃國昌說，今天臨時中央委員會沒有提到代理黨主席的問題，現階段也不會有這個問題。

黃國昌說，民眾黨相關黨章非常清楚，接下來成立的中央緊急應變小組是依照中央委員會臨時授權，來因應包括柯文哲被傳訊、中央黨部被搜索等，這麼嚴重的事情，包括過程中，會密切注意檢調是不是藉由刻意釋放片面扭曲甚至虛偽訊息想要帶風向，造成未審先判的結果。

媒體追問，由於柯文哲已請假3個月，民眾黨接下來的代理人是誰？是秘書長代理、還是另行推舉？黃國昌重申，「目前為止，沒有存在代理黨主席問題」；另外，秘書長周榆修昨天也已經清楚說明，依照黨章規定，主席請假是否需要代理黨主席，在民眾黨的制度上要由中評會開會討論。

黃國昌說，民眾黨是個有制度的政黨，這段期間每個人都會在自己的工作崗位上，盡好自己本分，讓黨務順利運作。