「柯文哲被帶走就包圍北檢」　館長臉書淪陷！網灌爆：就等大場面

▲曾嗆「柯文哲被搜索就包圍北檢」，網酸館長快兌現：一通電話一百萬人。（合成圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳案愈演愈烈，政治聲望面臨嚴峻挑戰，今（30日）早上，台北地檢署與廉政署聯手出擊，針對京華城容積率弊案展開大規模搜索行動，帶隊前往柯文哲住處、辦公室等地進行搜索。對此，網友挖出網紅「館長」陳之漢過去的直播片段，只見他義憤填膺地喊話，如果柯文哲面臨被搜索、帶走情況，將率人包圍地檢署，吃瓜網友高呼：「師傅趕快啊！等等希望在北檢可以看到師傅啊！」

檢調出動搜索柯文哲住處與辦公室，引發外界關注，臉書粉專「噁名昭彰」分享館長於5月份直播的一段影片，透露跟黃珊珊餐敘時，曾聽對方提到：「如果到時候他們用一招，像對付高虹安這樣亂給你，叫檢察官去給你搜索、把柯文哲帶回去（北檢）」，館長聽到後表達力挺態度，掛保證「這樣我人就包圍地檢，我馬上就是…我現在人就在地檢，所有人都給我站出來。你給我試試看啊！」霸氣宣戰「我絕對人就到了！」

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如今一語成讖，面對柯文哲遭搜索，且同步被帶回廉政署偵訊一事，粉專隔空喊話：「師傅趕快R！等等希望在北檢可以看到師傅啊！不要講了又不去R，又晃點我們，真的好想跟師傅一起去包圍地檢啊！」並呼籲其他網友去幫館長回憶一下過去的保證，「這個直播存了一陣子，就等今天大場面讓師傅來實現」；有網友則譏諷：「完了，地檢署要被一百萬人包圍了」「一通電話一百萬人」「沒等到阿館電話，我可是不上街的」。

「館長」陳之漢26日開直播時也曾表達對柯文哲的不捨，強調「患難見真情」，無論外界如何抹黑柯文哲，炒作陳佩琪看豪宅或柯文者買下辦公室等議題，認為都是名嘴或前幕僚借機炒作，都是別人的事，直言「錦上添花的多、雪中送炭的少」。

對此，館長還亮出與柯文哲合照，透露柯文哲曾與他對談快2小時，其中大吐苦水，「這些人出來罵民眾黨，真的很難過」，特別點名前幕僚小牛柯昱安，「這些人在的時候，都對他們非常好」，甚至在柯昱安開公司後，選舉期間也願意幫忙給他標案賺錢。然而，柯文哲不解，為何他們離開後會變成這樣。

館長表示，他自己並不是像柯昱安或其他前幕僚那樣的人，也非跑去上政論節目的那群人，而是個重情重義的人。他認為，柯文哲並沒有做錯什麼事，唯一的錯誤是沒能當選總統，也沒有掌握媒體。館長接著說，柯文哲試圖聯絡媒體人，希望有電視台願意進行專訪，來澄清這次的爭議，但無論是四處拜訪還是喝茶聯絡，都沒有人回應，也沒有任何節目發出邀請，每天卻只能看到電視新聞這樣報導。

館長強力支持柯文哲，並呼籲他要硬起來。認為既然柯文哲沒有貪污，沒有把錢私放進自己口袋，那就應該勇敢面對名嘴、政論節目和側翼的攻擊，並理直氣壯替他壯膽，指出他擁有全台灣300多萬票支持，要怕什麼？

中正一分局為避免群眾聚集，已在台北地檢署外設置雙層圍欄，兩道圍欄相距約一公尺，以有效阻隔民眾，避免滋生衝突事件。



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