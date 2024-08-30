　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「柯文哲被帶走就包圍北檢」　館長臉書淪陷！網灌爆：就等大場面

曾嗆「柯文哲被搜索就包圍北檢」　網酸館長快兌現：一通電話一百萬人

▲曾嗆「柯文哲被搜索就包圍北檢」，網酸館長快兌現：一通電話一百萬人。（合成圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳案愈演愈烈，政治聲望面臨嚴峻挑戰，今（30日）早上，台北地檢署與廉政署聯手出擊，針對京華城容積率弊案展開大規模搜索行動，帶隊前往柯文哲住處、辦公室等地進行搜索。對此，網友挖出網紅「館長」陳之漢過去的直播片段，只見他義憤填膺地喊話，如果柯文哲面臨被搜索、帶走情況，將率人包圍地檢署，吃瓜網友高呼：「師傅趕快啊！等等希望在北檢可以看到師傅啊！」

檢調出動搜索柯文哲住處與辦公室，引發外界關注，臉書粉專「噁名昭彰」分享館長於5月份直播的一段影片，透露跟黃珊珊餐敘時，曾聽對方提到：「如果到時候他們用一招，像對付高虹安這樣亂給你，叫檢察官去給你搜索、把柯文哲帶回去（北檢）」，館長聽到後表達力挺態度，掛保證「這樣我人就包圍地檢，我馬上就是…我現在人就在地檢，所有人都給我站出來。你給我試試看啊！」霸氣宣戰「我絕對人就到了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今一語成讖，面對柯文哲遭搜索，且同步被帶回廉政署偵訊一事，粉專隔空喊話：「師傅趕快R！等等希望在北檢可以看到師傅啊！不要講了又不去R，又晃點我們，真的好想跟師傅一起去包圍地檢啊！」並呼籲其他網友去幫館長回憶一下過去的保證，「這個直播存了一陣子，就等今天大場面讓師傅來實現」；有網友則譏諷：「完了，地檢署要被一百萬人包圍了」「一通電話一百萬人」「沒等到阿館電話，我可是不上街的」。

「館長」陳之漢26日開直播時也曾表達對柯文哲的不捨，強調「患難見真情」，無論外界如何抹黑柯文哲，炒作陳佩琪看豪宅或柯文者買下辦公室等議題，認為都是名嘴或前幕僚借機炒作，都是別人的事，直言「錦上添花的多、雪中送炭的少」。

對此，館長還亮出與柯文哲合照，透露柯文哲曾與他對談快2小時，其中大吐苦水，「這些人出來罵民眾黨，真的很難過」，特別點名前幕僚小牛柯昱安，「這些人在的時候，都對他們非常好」，甚至在柯昱安開公司後，選舉期間也願意幫忙給他標案賺錢。然而，柯文哲不解，為何他們離開後會變成這樣。

館長表示，他自己並不是像柯昱安或其他前幕僚那樣的人，也非跑去上政論節目的那群人，而是個重情重義的人。他認為，柯文哲並沒有做錯什麼事，唯一的錯誤是沒能當選總統，也沒有掌握媒體。館長接著說，柯文哲試圖聯絡媒體人，希望有電視台願意進行專訪，來澄清這次的爭議，但無論是四處拜訪還是喝茶聯絡，都沒有人回應，也沒有任何節目發出邀請，每天卻只能看到電視新聞這樣報導。

館長強力支持柯文哲，並呼籲他要硬起來。認為既然柯文哲沒有貪污，沒有把錢私放進自己口袋，那就應該勇敢面對名嘴、政論節目和側翼的攻擊，並理直氣壯替他壯膽，指出他擁有全台灣300多萬票支持，要怕什麼？

中正一分局為避免群眾聚集，已在台北地檢署外設置雙層圍欄，兩道圍欄相距約一公尺，以有效阻隔民眾，避免滋生衝突事件。


更多鏡週刊報導
北車知名餐廳廚房員工「檳榔渣吐料理桌」　衛生局稽查再糾多項缺失
人妻「肉償」修理費車震維修工　丈夫返家驚見雙屍駭人景象
麻油小開綠慘了！　小王侵門踏戶睡人妻還「打她屁屁」

ET快訊
柯文哲成第三位遭搜索黨主席　時力曝當年作法籲黃國昌找回初心
恐怖畫面曝！超巨聯結車右轉　8歲童捲進車底
「柯文哲被帶走就包圍北檢」　館長臉書淪陷灌爆
柯文哲遭檢調搜索　李艷秋轟：昔日正義凜然的模樣噁不噁心？
挺到底！民眾黨全黨信柯文哲清白　黃國昌：不存在代理主席問題
中央黨部無設主席辦公室　民眾黨：檢方執意進行摸索式蒐證令人費
柯文哲稱史上第一人　苗博雅舉2人打臉：一開口就說謊吹牛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快要開學了「大學生怎麼穿搭？」　學姐答案爆共鳴

南部首家旗艦店來了！宜得利進駐高雄大立百貨　佔地近千坪

一票人崩潰「臉書APP黑化」　以為壞掉了！內行猜1原因曝光

「柯文哲被帶走就包圍北檢」　館長臉書淪陷！網灌爆：就等大場面

扭蛋活動提早20天喊卡！吉伊卡哇粉狂灌藏壽司FB：傷害粉絲心

葉菊蘭今接任圓山飯店董座　盼「帶領台灣觀光走向新世代」

季節限定版生態奇觀　梅山鄉「萬鷺朝鳳」黃頭鷺群聚盤旋

柯文哲稱珍惜每一塊錢！小草「小額捐款」力挺：期待阿北滿血回歸

上周交通死亡奪21人命　1縣市惡化「交通部啟動輔導」

快訊／大雷雨再轟2縣市　國家警報又響

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

宏都拉斯斷交台灣後蝦農苦　損失13.7億業者吐心聲

快要開學了「大學生怎麼穿搭？」　學姐答案爆共鳴

南部首家旗艦店來了！宜得利進駐高雄大立百貨　佔地近千坪

一票人崩潰「臉書APP黑化」　以為壞掉了！內行猜1原因曝光

「柯文哲被帶走就包圍北檢」　館長臉書淪陷！網灌爆：就等大場面

扭蛋活動提早20天喊卡！吉伊卡哇粉狂灌藏壽司FB：傷害粉絲心

葉菊蘭今接任圓山飯店董座　盼「帶領台灣觀光走向新世代」

季節限定版生態奇觀　梅山鄉「萬鷺朝鳳」黃頭鷺群聚盤旋

柯文哲稱珍惜每一塊錢！小草「小額捐款」力挺：期待阿北滿血回歸

上周交通死亡奪21人命　1縣市惡化「交通部啟動輔導」

快訊／大雷雨再轟2縣市　國家警報又響

嘉義中埔分局攜手鄉長　開學日守護童交通安全

熊熊心疼「友被亂爆八卦」！　罕見動怒：沒頭像講話都不用負責

用科技實現金融目標！精誠資訊、富蘭克林打造退休理財智慧工具

小學數學「1.2+6.8」=？　兒答案寫8被打叉…老爸聽原因傻了

快訊／林俊易左手重砲強勢出擊　轟下南韓公開賽男單4強門票

出庭辱罵法官「混蛋、無恥」　律師張靜被控侮辱一審判罰金8千

嘉義區監理所強化貨運業者宣導　強化行人路權及路口安全

台南新光三越改裝迎4間南部首櫃　BEAMS 9月開幕賣獨家款

亞航0元機票明中午開搶！飛馬爾地夫7000有找　越捷航空全航線8折

育創盃開打！永慶加盟四品牌桃區經管會　行動支持體育活動發展

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

生活熱門新聞

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

館長曾喊「柯若被帶回就帶人包地檢」：試試看

李奧納多給178萬小費　餐廳服務生當場落淚

早起嘴巴又臭又苦？醫曝「5疾病」警訊

「摩羯」颱風可能下周生成　不排除侵台機率

85度C外帶蛋糕直接放塑膠袋！她見紙盒消失傻眼

律師開批柯文哲手法低劣：為何淪落到這？

「渣男政策」大缺500員　代理教師淪免洗

「硬度、粗度、長度」大排名　女生答案意外一樣

快訊／國家警報響「11縣市大雨特報」　大雷雨襲3地

快訊／長榮飛福岡「多次盤旋降落未果」折返桃機　旅客嚇壞

全台飲料店禁塑膠杯！9月新制懶人包　「46項達文西手術」納健保

柯文哲請假3個月　吳子嘉曝目的：為了保住這個

「柯文哲被帶走就包圍北檢」　館長臉書淪陷！網灌爆：就等大場面

更多熱門

相關新聞

全黨相信柯文哲清白　黃國昌：不存在代理黨主席問題

全黨相信柯文哲清白　黃國昌：不存在代理黨主席問題

檢調30日大動作搜查民眾黨主席柯文哲住家、中央黨部、台玻大樓的柯文哲辦公室等處，檢廉也以圖利罪被告身份約談柯。針對民眾黨後續的領到問題，下午中央委員會議決定，將組成緊急應變小組，在司法調查期間維持黨務運作；民眾黨立院黨團總召黃國昌強調，全黨上下一致相信柯主席的清白，「今天會議沒有提到代理黨主席的問題，也不存在代理黨主席問題」。

中央黨部無設主席辦公室　民眾黨：檢方執意進行摸索式蒐證令人費解

中央黨部無設主席辦公室　民眾黨：檢方執意進行摸索式蒐證令人費解

自稱史上第一人　苗博雅打臉柯文哲：一開口就說謊吹牛

自稱史上第一人　苗博雅打臉柯文哲：一開口就說謊吹牛

486先生預言：柯文哲可能今天就會消失在大家的面前！

486先生預言：柯文哲可能今天就會消失在大家的面前！

柯文哲怒嗆「有什麼證據」　北檢回應了

柯文哲怒嗆「有什麼證據」　北檢回應了

關鍵字：

柯文哲館長政治獻金搜索行動包圍

讀者迴響

熱門新聞

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

快訊／檢調入家搜索4小時　柯文哲喊坦蕩斥：執政當局有什麼證據

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

歐陽娜娜爆戀上大6歲鼓手！上車就被埋頭親

周玉蔻：柯文哲已安排下周一前往美國　陳佩琪明天飛

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

新北市議員黃俊哲　二審當選無效確定

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

館長曾喊「柯若被帶回就帶人包地檢」：試試看

柯文哲被帶回調查！北檢預防架設2層欄杆

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面