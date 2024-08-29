台東縣成立身心障礙者服務中心　全面守護身障家庭

▲台東縣成立身心障礙者服務中心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為提升身心障礙照顧服務品質，配合衛生福利部自今年起推動「身心障礙照顧服務資源布建計畫」，於6月1日起成立「台東縣身心障礙者服務中心」，提供高照顧負荷身心障礙者家庭支持服務、嚴重情緒行為身心障礙者支持服務、身心障礙社區支持服務資源等。

台東縣政府社會處長陳淑蘭指出，台東縣共有1萬6440名身心障礙者，佔台東縣人口7.8%，身障人口比為全國第二，為因應中央政策及身心障礙者之需求特成立身心障礙者服務中心，社工需求評估、服務計畫擬定與提供，主動服務每一個有需要的家庭，而非被動等待民眾上門求援，期望5年內能全面守護滿足縣內身心障礙者及其家庭需求，提供更多元及適切的服務。

社會處表示，由於台東縣幅員狹長，將台東縣區分為六個服務區域以提供身心障礙者有近便性服務，縣府與5家民間專業團體共同協力，以1中心多據點之服務模式，結合民間單位資源共同強化身心障礙服務之多元性、可近性、主動性，提升服務量能與品質，減輕身心障礙家庭負擔；自6月起即啟動關懷訪視，將身障者(含家庭)新申請或換證列為第一優先訪視關懷對象，另身障者也可自行求助或透過其他網絡轉介，也將一併納入關懷訪視對象。

台東縣政府社會處於台東縣各線區-台東市(含卑南)、海岸線、南迴線及縱谷線共設置37處社區式服務據點，如社區式日間照顧、家庭托顧、社區居住、社區日間作業設施及精神障礙者協作模式服務，使有需求之服務使用者無論居於何處皆享有普及、優質且近便可及的照顧服務。

另台東縣政府社會處勞工科為協助身心障礙者增進工作技能，促進就業所需之職業技能訓練，亦舉辦「身心障礙者職業訓練養成班」、「身心障礙者技能提升訓練計畫」等，歡迎有需要的身心障礙朋友與縣府勞工科聯絡諮詢(089-328354)。若民眾想了解相關身心障礙者福利服務內容，請洽詢縣府社會處網站(https://taisoc.taitung.gov.tw/WebSite/Page/index.aspx)。