文博會在台南人氣爆棚　週末閉幕人潮預估上看10萬

▲2024台灣文化創意博覽會（文博會）自8月23日開幕以來，除有網友分享在台南巷弄追逐吉祥物「巷仔Niau」公仔，許多人也展示自己在商品展購買的大包小包戰利品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣文化創意博覽會（文博會）自8月23日開幕以來，社群媒體被貼文洗版，除了有網友分享在台南巷弄追逐吉祥物「巷仔Niau」公仔，許多人也展示自己在商品展購買的大包小包戰利品，台南市政府預估，9月1日活動閉幕前將迎來新一波人潮。

台南市府團隊也全力整備人車潮管制及乘車接駁措施，呼籲參觀民眾留意現場工作人員指揮。

台南市政府表示，這次文博會不論是「台南概念展區」或「大台南會展中心主展區」，皆吸引爆棚人潮。特別是主展區，在平常上班日一早就湧現排隊人潮。來自台北的簡小姐表示，過去曾參觀過文博會，印象深刻，今年特別搭高鐵衝台南，「看文博會順便玩，吃美食小吃！等一下要衝去321藝術巷弄，住一晚再走。」

家住台南的賴小姐表示，她是第一次參觀文博會，過去因為活動都在外縣市辦，距離較遠而作罷。賴小姐說：「今年因為有《台南400》，文博會終於首度來台南，真是太棒了！一定會推薦親朋好友來參觀。」

台南市政府提醒，大台南會展中心主展區每天上午10時開放民眾入場參觀，開展前即會湧入大批民眾排隊，因天氣炎熱，請多補充水分，避免中暑。

「台南概念展區」方面，則是分別在 321 巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區，打造「校本部」、「漫畫校區」 與「文創校區」等三大校區，呼應台南作為台灣歷史教室之概念。「校本部」及「漫畫校區」每天開放時間為15:00-21:00，「文創校區」則為24小時開放（園區內店家營業時間自訂）。

「台南概念展區」除了三大校區的策展，也規劃各式實體活動，讓民眾體驗「夜光台南」，包括夜間市集、音樂展演、變裝遊行、沉浸式展覽、燈光投影等，加上三大古蹟首度聯合夜間開放，精彩活動將在本週末閉幕前輪番上陣。

台灣文博會官網https://creativexpo.tw/

「台南概念展區」展覽及活動資訊https://tainan400.tainan.gov.tw/expotainanniau/index.php

交通及接駁資訊

https://www.tainan.gov.tw/News_Content.aspx?n=13370&s=8689196