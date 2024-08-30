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吃得安心！　台南市衛生局公布中秋節應景食品抽驗結果

▲台南市衛生局表示，檢驗結果90件符合規定，有6件檢驗結果不符規定，其中2件月餅類製品及1件餡料檢出防腐劑，與產品外包裝標示成分不符，均依法查處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市衛生局表示，檢驗結果90件符合規定，有6件檢驗結果不符規定，其中2件月餅類製品及1件餡料檢出防腐劑，與產品外包裝標示成分不符，均依法查處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋節將屆，台南市衛生局為確保消費者安心選購應景月餅及烤肉食材，前往月餅製售商、傳統市場、超市、大賣場等商家稽查及中秋節應景食品抽驗，包括月餅成品、鹹蛋黃、豬肉餡、豆餡等餡料及應景烤肉常用的食材，如蔬菜、水果、肉類及其加工製品、水產類及其加工製品、豆製品、烤肉醬等，總計抽驗96件。

衛生局表示，檢驗結果90件符合規定，有6件檢驗結果不符規定。其中2件月餅類製品及1件餡料檢出防腐劑，與產品外包裝標示成分不符，衛生局已依違反食品安全衛生管理法查處中，並令業者立即下架及停止供應。另3件製品初抽不符食品中微生物衛生標準，2件經通知業者限期改善，複抽結果均符合規定；1件泡菜來源為外縣市，已移請所轄衛生局依權責辦理。

▲台南市衛生局表示，檢驗結果90件符合規定，有6件檢驗結果不符規定，其中2件月餅類製品及1件餡料檢出防腐劑，與產品外包裝標示成分不符，均依法查處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

衛生局表示，微生物如超過衛生標準，即表示業者在製作過程中存在衛生狀況不佳、溫度保存不當、食材、器具、包裝等遭受污染，或者工作人員的衛生狀況不當等問題所造成。依食品安全衛生管理法第17條規定令業者限期改正，屆期未改正，按同法第48條第8款規定，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。衛生局強調，微生物的動態消長與製造及販賣場所的衛生狀況密切相關，從事食品製造販售應落實自主管理，產製販售過程需符合「食品良好衛生規範準則」，從源頭降低可能造成微生物污染的風險，以確保製售食品的安全及衛生。

衛生局局長李翠鳳提醒市民，選購月餅及伴手禮時，應優先選擇信譽良好商家購買，並注意產品包裝標示資訊(如：品名、內容物、食品添加物名稱、有效日期、營養標示及製造廠商等)。建議選購新鮮當季食材及低溫保存，以確保食材新鮮。烤肉時生熟食應分開存放，避免交互污染，食材充分加熱後再食用，以確保食用安全。即食食品勿於常溫環境下放置過長，以避免微生物孳生危害健康；消費者若有任何食品衛生問題，歡迎洽詢衛生局食品藥物管理科免費服務專線0800-285-000。

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