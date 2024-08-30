快訊／國家警報響「11縣市大雨特報」　大雷雨襲3地

▲對流旺盛，部分地區出現大雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

對流旺盛，中央氣象署今(30日)下午2時25分針對11縣市發布大雨特報，雨勢將持續到入夜。另外，氣象署也針對彰化縣、台中市、南投縣發布大雷雨即時訊息，以及對台中市太平區發布山區暴雨災防告警。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台中、南投、台南以南地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

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▲大雨特報。（圖／氣象署）

此外，氣象署下午2時37分也針對彰化縣、台中市、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。

另氣象署也同步對台中市頭汴坑溪仙女瀑布至一江橋發布山區暴雨災防告警，持續時間至下午4時37分；該區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲大雷雨。（圖／氣象署）

氣象署預報，今天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，清晨前中南部有零星短暫陣雨，午後天氣仍不穩定，大台北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，外出請留意天氣變化，攜帶雨具備用。

大雨特報

影響時間：30日下午至30日晚上

大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島

大雷雨即時訊息示警區域

台中市：中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、潭子區、新社區、石岡區、烏日區、霧峰區、太平區、大里區、和平區

彰化縣：彰化市、芬園鄉

南投縣：草屯鎮、國姓鄉