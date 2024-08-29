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「墾丁VS沖繩海灘」掀美學大戰　漂浪島嶼：陽傘也可以是美麗風景

▲墾丁沙灘 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

▲墾丁陽傘之亂引發抨擊，也掀起對於沙灘管理的討論。（資料照／記者陳崑福翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

墾丁是國旅指標景點之一，但隨著住宿、消費上漲，加上發展停滯、沙灘管理不善等因素，導致遊客日漸流出。對此，作家「漂浪島嶼」PO出沖繩海灘照片，從中可見陽傘在沙灘上整齊排列，與墾丁沙灘有著天壤之別，讓他不禁直言「當陽傘有著統一規範，也是一道美麗風景」，引發熱烈討論。

臉書粉專「漂浪島嶼」貼出沖繩海灘照片，可見陽傘樣式統一，與躺椅沿著海岸線平行排放，沙灘上也沒有垃圾、廢棄物。他表示，沖繩一些沙灘也會委外經營陽傘出租，且多採單一業者壟斷制，但業者必須遵守景觀規範，包括陽傘形式、傘數、放置區域等。

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漂浪島嶼指出，沖繩沙灘很多，如果業者包下沙灘做生意，就必須維護沙灘清潔，若經營水上項目，還有維護海域安全的責任。不過，也有一些知名沙灘有區域規範，保留不租陽傘遊客自由玩沙灘的權利。更重要的是，沙灘並非365天都能經營，到了海龜上岸繁殖季，仍得完全封閉，陽傘和遊客都不能進入。

漂浪島嶼直言，觀光與保育不一定會衝突，完全看制度，以及執法決心，「當陽傘有著統一規範，也是一道美麗風景！」

許多網友看完紛紛感慨，「台灣人的美感有待加強」、「美感教育只是口號」、「墾丁沙灘你自己帶陽傘去會被業者驅趕，真當沙灘是私有的？」、「夏威夷明確規定，即使私人住宅蓋在海邊，也不可以封死道路，必須留下通道，讓人進到你家旁邊的沙灘，因為沙灘是大家的」。

由於墾丁陽傘之亂飽受外界抨擊，墾管處27日偕同警政署保七總部第八大隊，針對轄區內的沙灘全面稽查清除，一天下來共清除180頂陽傘，並開出3張廣告物違規紅單。為此，業者也拆除自行搭建的棚架與清除南灣沙灘堆積物品，沙灘頓時煥然一新。

墾管處強調，未來將持續在每天上下午輪班，於各遊憩沙灘之稽核檢查，確保沙灘乾淨面貌。

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關鍵字：

漂浪島嶼墾丁陽傘

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