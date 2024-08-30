陸機器人展找真人正妹假扮！身分為「百萬網紅」　觀眾狂摸辨真假

記者鄭思楠／綜合報導

2024世界機器人大會25日在北京落下帷幕。展會期間多個人形仿生機器人引來圍觀，但有人注意到，展台上的仿生機器人，竟有幾名假扮成機器人的真人女模特。根據多名網友發布的影片，在互動環節不少觀眾伸手觸摸女模特面部，嘗試擦掉女模特口紅來辨真假。大會主辦單位的工作人員回應稱，真人假扮機器人是網紅自主行為。

▲人形機器人是真人扮演。（圖／翻攝自影片）

據《紅星新聞》報導，引發展會圍觀的人形仿生機器人是來自大連某公司旗下品牌「EX ROBOT」。在本次大會上，該公司展出了兩個西方面孔的機器人表演莎士比亞戲劇，一旁還有吟詩的「蘇軾」以及多個機械姬。

根據公司官網簡介，「EX ROBOT」於2013年7月在大連成立，是一家新三板上市企業，專業從事智慧仿生人形機器人研發、生產、銷售及服務，旗下EX機器人品牌是業內的知名品牌。

而現場兩名走上「EX ROBOT」企業展台，與仿生機器人站在一起的2名真人，實為短影音網紅「大佬甜Giovanna」，以及「貓魁Katk」，前者抖音粉絲數超500萬，後者粉絲數也在194萬之上。

8月25日，上述兩名女網紅，以及為兩人化機器人仿妝的化妝師都發布了相關影片。影片中展示了兩名女網紅在後台化妝，以及在展台與仿真機器人共同走秀，與現場觀眾互動等相關內容。

對於兩名網紅假扮機器人走上「EX ROBOT」企業展台的行為，大會其中一方主辦單位工作人員回應稱，「根據我們的瞭解，參展企業『EX ROBOT』並未邀請任何真人來扮演仿真機器人，兩名網紅實際是自行來到機器人大會現場，為體驗AI仿妝所以參與了走秀。」

該主辦方人員聲稱，「企業完全沒有必要請人來充當機器人，他們從來也沒邀請過網紅或者模特。」既然非企業邀約，兩名網紅為何能走上企業的秀台？這名主辦方工作人員表示，「應該溝通後取得了現場參展企業人員的同意才上台，因為秀台上不允許觀眾隨意上去。」

▲假扮機器人的模特在與觀眾互動過程中被狂摸。（圖／翻攝自影片）

另有網友上傳的大會現場影片裡，一名假扮機器人的模特在與觀眾互動過程中，被觸摸面部、頸部等身體部位，甚至有圍觀者嘗試用擦掉模特口紅的方式來辨別真假。

主辦方工作人員說，因一些真人假扮成機器人後，類似於「銅人雕塑」一樣，願意站著不動和觀眾互動，配合大家拍照攝像，所以有個別鏡頭拍下了女模特被觸碰的畫面。這名工作人員說，「真人假扮的都有呼吸，達到能夠觸摸的距離，甚至可以通過呼吸就分辨出是真人假扮的機器人，還是仿生機器人。」