韓百萬網美乳滑！甜秀4國制服「台灣列國家」配國旗　陸網怒了

▲ Joyseo試穿各國制服。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合報導

南韓正妹網紅Joyseo日前上傳試穿各國學生制服的影片，其中就包括台灣，還附上中華民國國旗標誌，很快就引來中國網友不滿抗議，在留言區和台灣網友掀起論戰。

現年28歲的Joyseo曾度過達7年的女團練習生生活，後來靠著翻唱歌曲、拍攝熱門短影音和迷因累積大量粉絲，YouTube頻道有逾百萬人追蹤，TikTok和IG也分別有93萬和35萬粉絲。

Joyseo日前上傳一段展現韓國、日本、美國和台灣校服的影片，發文寫道，「試穿各國制服！究竟哪裡不同呢？」還貼心附上4國國旗符號。

影片中韓國制服偏向正式套裝，她背著後背包，綁起低馬尾，髮捲也是一大特色。日本制服是動漫女主角風的百褶裙加及膝長襪，搭配雙馬尾、側背書包。美國因為找不到制服，她改用啦啦隊裝代替，髮型則是高馬尾。而台灣則是青春電影風格，頭髮綁成辮子，襯衫下擺大多不紮，並搭配斜背包。

不過Joyseo將台灣列為國家還附上國旗，且沒有展現中國制服，「辱華」（乳滑）行徑很快就引發中國網友不滿，紛紛留言嗆道，「第四個啥國家」、「中國呢」、「第四個是什麼」，而台灣網友也不甘示弱，在留言區展開攻防。

這段影片至今累積逾140萬次觀看，日韓網友則紛紛稱讚，「都好適合喔」、「果然制服要畢業之後穿最好看」、「台灣最好看」、「想看越南的」、「還是韓國最好看」。